دهون البطن عند النساء .. الأسباب الخفية وكيفية التعامل معها

آية التيجي

تعاني الكثير من النساء من زيادة دهون البطن على الرغم من اتباعهن لنظام غذائي معتدل، وهذه المشكلة ليست مجرد مسألة جمالية، بل ترتبط بمخاطر صحية متعددة مثل أمراض القلب، السكري، واضطرابات الهرمونات.

وتشير الدراسات الحديثة إلى أن تراكم الدهون في منطقة البطن لدى النساء يرتبط بعدة عوامل هرمونية، وراثية، ونمطية، تؤثر على توزيع الدهون وطريقة تخزينها في الجسم، وفقا لما نشر في موقع Times of India، وهي :
 

ـ انخفاض هرمون الإستروجين:
مع اقتراب النساء من مرحلة انقطاع الطمث، يقل مستوى هرمون الإستروجين، مما يجعل الجسم يخزن الدهون في منطقة البطن بدلاً من الوركين والفخذين.

ـ مقاومة الإنسولين:
النظام الغذائي غير الصحي وقلة النشاط البدني يزيدان من مقاومة الإنسولين، ما يؤدي لتخزين الدهون في البطن وزيادة خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني.

ـ النظام الغذائي غير المتوازن:
الإفراط في السكريات المكررة، الدهون المشبعة، والمشروبات الغازية يزيد من تراكم الدهون حول البطن.

ـ قلة النشاط البدني:
الجلوس لفترات طويلة يقلل من معدل الأيض، مما يساهم في تخزين الدهون في منطقة البطن بشكل أكبر من باقي أجزاء الجسم.

ـ العوامل الوراثية:
بعض النساء يمتلكن استعدادًا وراثيًا لتخزين الدهون في البطن حتى مع اتباع نمط حياة صحي.

ـ التوتر المزمن وارتفاع الكورتيزول:
التعرض المستمر للتوتر يزيد مستويات هرمون الكورتيزول، الذي يحفز تراكم الدهون في منطقة البطن.

ـ قلة النوم:
نقص النوم يؤثر على توازن الهرمونات المسؤولة عن الشهية والتمثيل الغذائي، ما يؤدي إلى زيادة الدهون البطنية.

مخاطر دهون البطن عند النساء

ـ ارتفاع ضغط الدم
ـ زيادة احتمالات الإصابة بأمراض القلب
ـ ارتفاع مستويات الكوليسترول
ـ زيادة خطر الإصابة بالسكري وأمراض الأيض
ـ اضطرابات هرمونية قد تؤثر على الدورة الشهرية والخصوبة

زيادة وزن البطن عند النساء أسباب دهون البطن دهون حشوية صحة النساء مقاومة الإنسولين هرمونات النساء نمط حياة صحي أسباب تراكم دهون البطن عند النساء

دهون البطن عند النساء .. الأسباب الخفية وكيفية التعامل معها

