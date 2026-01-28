وفّري وقتك في رمضان .. طريقة تدميس الفول مرة واحدة للسحور طوال الشهر

يُعد الفول المدمس أحد الأطباق الأساسية على مائدة السحور في شهر رمضان المبارك، ويبحث الكثيرون عن طريقة مضمونة لتحضيره في المنزل بكميات تكفي الشهر كله دون أن يفقد نكهته أو قوامه.

وفي هذا السياق، قدّمت الشيف نونا طريقة سهلة ومجربة لتدميس الفول بطعم مميز وتسوية مثالية.

طريقة عمل الفول المدمس

مكونات تدميس الفول:

كيلو فول بلدي صحيح

ماء ساخن

ثمرة طماطم

جزرة

بصلة صغيرة

2 فص ثوم

ليمونة

ملعقة كبيرة عدس أصفر (اختياري)

ملعقة صغيرة كمون

ملح (يضاف بعد التسوية)

طريقة تدميس الفول خطوة بخطوة:

ـ يُغسل الفول جيدًا ويُنقع في ماء لمدة تتراوح بين 8 و12 ساعة، مع تغيير الماء مرتين.

ـ بعد النقع، يُصفى الفول ويوضع في الدماسة أو قدر عميق.

ـ تُضاف الطماطم والجزرة والبصلة والثوم والليمونة والعدس الأصفر.

ـ يُغمر الفول بالماء الساخن حتى يغطيه بالكامل.

ـ يُترك على نار هادئة جدًا من 4 إلى 6 ساعات، مع إضافة ماء ساخن عند الحاجة.

ـ بعد اكتمال التسوية، يُضاف الكمون والملح ويُقلب جيدًا.

ـ يُترك الفول ليبرد، ثم يُحفظ في الثلاجة أو يُقسم ويُجمد لاستخدامه طوال شهر رمضان.

نصائح الشيف نونا لنجاح تدميس الفول

ـ إضافة الليمونة تساعد على سرعة التسوية دون هري الفول.

ـ العدس الأصفر يمنح الفول لونًا وقوامًا مميزين.

ـ يُفضل إضافة الملح بعد تمام النضج للحفاظ على طراوة الحبوب.

ـ الطهي على نار هادئة هو السر في الحصول على فول مدمس بطعم أصلي.