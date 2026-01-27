تخزين الأطعمة لرمضان .. طريقة تفريز الدجاج المعصج

يرغب عدد كبير من الأشخاص في تخزين الأطعمة التى تستخدم فى تحضير اكلات رمضان لتسهيل مهمة الطهى أثناء الصيام واختصار الوقت.

نعرض طريقة تخزين صدور دجاج معصجة لاستخدامها في أكلات شهر رمضان الكريم وذلك وفقا لخطوات الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج على قد الايد على قناة سي بي سي سفرة.



المقادير:

صدور دجاج قطع

بصل مفروم

زيت

ملح

فلفل أسود

بهارات دجاج

فلفل رومي مفروم

طريقة تخزين صدور دجاج معصجة

في طاسة بها زيت على النار شوحي قطع الدجاج مع البصل وضيفي رشة ملح وفلفل أسود وبهارات و فلفل رومي وقلبي المكونات جيدا.

قلبي كل الخليط حتى النضج

ثم احفظيه في الفريزر لحين الاستخدام.

اكلات تستخدم فيها صدور الدجاج المعصجة

النجرسكو

مكرونة بشاميل

أرز بالفراخ والخضار

لازانيا

جلاش بالفراخ

طاجن مكرونة بالفراخ

كريب الدجاج

مكرونة اسباجيتي بالريد صوص

حواوشي دجاج

شاورما دجاج