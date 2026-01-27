قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

بمشاركة 30 تاجرا .. افتتاح مبادرة يوم في حب مصر برأس سدر بتخفيضات 35% | صور

ايمن محمد

أطلقت الوحدة المحلية لمدينة رأس سدر بجنوب سيناء،  مبادرة "يوم في حب مصر"، بالتنسيق مع مديرية التموين، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.

وشهد افتتاح المبادرة، المهندس أيمن عبد الغني، وكيل وزارة التموين، وحسني راشد، رئيس مدينة رأس سدر، وعضو الغرفة التجارية بالمحافظة.

وقال المهندس أيمن عبد الغني، وكيل وزارة التموين، إنه جرى إطلاق المبادرة بمشاركة أكثر من 30 تاجر بالمدينة والقرى التابعة لها، تحت رعاية الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية.


وأوضح أنه سيجري إطلاق  المبادرة يوم 27 من كل شهر، بكافة المدن بتخفيضات تتراوح بين 10 حتى  35% على مختلف السلع، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم المواطنين وتوفير احتياجاتهم بأسعار مخفضة.


وأشار إلى أنه جرى افتتاح المبادرة اليوم رسميًا داخل عدد من المحال التجارية، التي حرصت عل  توفير باقة متنوعة من السلع الغذائية والتموينية، واللحوم، والخضروات، والفاكهة، ومنتجات العطارة والمنظفات بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق،، بما يعكس إهتمام الدولة بدعم محدودي الدخل وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية.


وأكد أنه سيجري متابعة المبادرة لضبط الأسواق ومواجهة الغلاء، من خلال التنسيق المستمر بين مديرية التموين والغرفة التجارية، مع وضع خطة لعميمها بجميع مدن محافظة جنوب سيناء خلال الفترة المقبلة، مع متابعة جودة المعروضات، والالتزام بالأسعار المخفضة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين مستوى معيشة المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية.

جنوب سيناء مبادرة تخفيض الاسعار التموين

بالصور

تحذير صحي: مخاطر تناول الموز عند تحوّل لونه إلى البني .. متى يصبح غير آمن؟

رئيس جهاز العاشر من رمضان يفتتح سوقا منظما للباعة الجائلين بـ 250 باكية | صور

التدخين قبل سن الـ20 خطر صامت.. دراسة تحذّر من زيادة خطر الجلطات وأمراض القلب لاحقًا

30 دقيقة من الرياضة تحميك من مرض كبدي شائع وخطير.. دراسة توضح

