مواعيد مباريات اليوم الأحد 15-3-2026 .. والقنوات الناقلة

تشهد ملاعب العالم اليوم الأحد 15 مارس 2026، سلسلة من المواجهات الهامة في مختلف البطولات، أبرزها مواجهة الترجي التونسي ضد الأهلي المصري في دوري أبطال إفريقيا، وكذلك لقاء ليفربول ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وإليكم أبرز مواعيد المباريات والقنوات الناقلة:

دوري أبطال إفريقيا

الترجي X الأهلي – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD 1.

تعد هذه المباراة القمة الأبرز اليوم، حيث يسعى كل فريق لتعزيز فرصه في التأهل لنصف النهائي، وسط متابعة جماهيرية كبيرة.

كأس الكونفيدرالية الإفريقية

اتحاد مانيما X اتحاد العاصمة – الساعة 3 عصراً على قناة beIN Sports HD 7.

أولمبيك آسفي X الوداد – الساعة 12 صباحاً على قناة beIN Sports HD 2.

تتواصل منافسات دور الثمانية، مع سعي الفرق المغربية والجزائرية لضمان التأهل للدور التالي.



الدوري الإنجليزي الممتاز

كريستال بالاس X ليدز يونايتد – الساعة 4 عصراً على قناة beIN Sports HD 3.

مانشستر يونايتد X أستون فيلا – الساعة 4 عصراً على قناة beIN Sports HD 1.

نوتنجهام فورست X فولهام – الساعة 4 عصراً على قناة beIN Sports HD 4.

ليفربول X توتنهام هوتسبير – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1.

يترقب عشاق الدوري الإنجليزي لقاءات مثيرة بين فرق تتنافس على المراكز الأوروبية والهروب من منطقة الهبوط، مع مواجهة قوية بين ليفربول وتوتنهام.



الدوري الإسباني

مايوركا X إسبانيول – الساعة 3 عصراً على قناة beIN Sports HD 5.

برشلونة X إشبيلية – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 2.

ريال بيتيس X سيلتا فيجو – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3.

ريال سوسيداد X أوساسونا – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 3.

تعد مواجهات اليوم حاسمة لأندية الصدارة، حيث يسعى برشلونة للاستمرار في صدارة الليغا، بينما تبحث فرق الوسط عن تثبيت مراكزها.

الدوري الإيطالي

فيرونا X جنوى – الساعة 1:30 ظهراً على قناة AD Sports 1 HD.

بيسا X كالياري – الساعة 4 عصراً على قناة AD Sports 1 HD.

ساسولو X بولونيا – الساعة 4 عصراً على قناة AD Sports 2 HD.

كومو X روما – الساعة 7 مساء على قناة AD Sports 1 HD.

لاتسيو X ميلان – الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports 1 HD.

المباريات تشهد منافسة قوية على المراكز الأوروبية، مع سعي ميلان وروما لتعزيز حظوظهما في البطولة.



الدوري الفرنسي



ستراسبورج X باريس – الساعة 4 عصراً على قناة beIN Sports HD 6.

لوهافر X ليون – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 5.

ميتز X تولوز – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 4.

رين X ليل – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 5.



الدوري الألماني



فيردر بريمن X ماينتس – الساعة 4:30 عصراً.

فرايبورج X أونيون برلين – الساعة 6:30 مساء.

شتوتجارت X لايبزيج – الساعة 8:30 مساء.











