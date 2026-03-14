موعد مباراة المصري وشباب بلوزداد في الكونفدرالية الأفريقية

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، إلى تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم من أجل وضع قدم في الدور نصف النهائي قبل مواجهة الإياب الصعبة على الأراضي الجزائرية.

موعد مباراة المصري وشباب بلوزداد والقناة الناقلة

من المقرر، أن يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، نظيره شباب بلوزداد الجزائري، في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة، والثانية عشر بتوقيت ابو ظبي، على أرضية ستاد السويس الجديد، لحساب ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية للموسم 2025-2026.

ومن المنتظر أن تُنقل مباراة المصري البورسعيدي وشباب بلوزداد، عبر قناة بي إن سبورتس 4، بصوت المعلق نوفل باشي، حيث تمتلك الشبكة حقوق بث مباريات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية بشكل حصري في المنطقة العربية والشرق الأوسط.

حكم مباراة المصرى وشباب بلوزداد

يقود مباراة المصري وشباب بلوزداد، حكم الساحة جان جاك ندالا من الكونغو الديمقراطية، ومعه مواطنه مساعد الحكم الأول جوليان بونجيلي نجيلا، ومواطنه الآخر مساعد الحكم الثاني مواينيا جرادل مبليزي.

ويتولى التشادي الحاجي أليو محمد مهام الحكم الرابع، بينما يتولى الموريتاني دحان بيده مهام حكم تقنية الفيديو بمعاونة من الكاميرونية كارين أتيزامبونج فومو.