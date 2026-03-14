منتخب كوت ديفوار يواجه فرنسا وديا.. اعرف موعد المباراة

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، اليوم السبت، إقامة مباراة ودية للمنتخب الأول أمام كوت ديفوار، في شهر يونيو المقبل، استعدادًا لبطولة كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وقال الاتحاد الفرنسي في بيان: "سيخوض المنتخب الفرنسي (صاحب المركز الثالث في تصنيف الفيفا) مباراة ودية ضد ساحل العاج (صاحب المركز 35) في ملعب بوجوار لويس فونتينو بمدينة نانت، وذلك ابتداءً من 4 يونيو، ضمن استعداداته لكأس العالم 2026".



ةأوضح الاتحاد إن هذا اللقاء سيكون أولى مواجهات المنتخب الفرنسي، قبل أن يخوض فريق ديدييه ديشامب مباراة ودية ثانية يوم الاثنين 8 يونيو في ليل ميتروبول في مواجهة خصم لم يتم تحديده بعد.



وينافس منتخب فرنسا في المجموعة التاسعة بكأس العالم بجانب السنغال، الفائز من (العراق/بوليفيا/سورينام) بالمحلق العالمي، النرويج، أما كوت ديفوار تنافس في المجموعة الخامسة بجانب إكوادور، ألمانيا، كوراساو.