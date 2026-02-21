قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طقس الأسبوع| انخفاض في درجات الحرارة وأمطار على هذه المناطق
لحظة غفلة.. طفل ينهي حياة والدته في مأساة تهز القلوب بسوهاج
عبد العزيز عبد الشافي : الخطيب أخويا وأمي كانت دايما تدعي لنا
قوات الإحتلال تصادر أراضٍ زراعية وتسرق مواشي وتطلق النار على المدنيين في سوريا
سقوط طالبين نصبا على مواطنين بزعم إستثمار أموالهم فى مجال التداول
الرئاسة: تحويلات المصريين بالخارج الأعلى في تاريخ مصر وارتفاع إيرادات السياحة
مفترشًا الأرض.. الشيخ حسن عبد النبي يراجع فيديوهات مسابقة دولة التلاوة.. صور
الذهب يرتفع مساء اليوم 21-2-2026 في السعودية..تفاصيل
الصومال تعلن مقتل 3 من قيادات حركة الشباب المتورطين في تمويل الأعمال الإرهابية
موعد أذان المغرب ثالث أيام رمضان.. ردد دعاء الإفطار للصائم
مصر تدين تصريحات السفير الأمريكي في تل أبيب.. الخارجية: لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية
ثالث أيام رمضان.. أسعار الذهب الآن في مصر
تقارير: زيدان يتولى تدريب منتخب فرنسا بعد كأس العالم

مجدي سلامة

أكدت تقارير صحفية، اليوم السبت، أن الفرنسي زين الدين زيدان، سيتولى تدريب منتخب فرنسا بعد نهاية كأس العالم 2026.

كان زيدان قد رحل عن تدريب ريال مدريد بعد انتهاء موسم 2021-2022، ولم يتولى تدريب أي فريق أو منتخب منذ ذلك الحين.

ووفقًا لفابريزو رومانو، فإن زين الدين زيدان قد توصل لاتفاق شفهي مع الاتحاد الفرنسي على تولي تدريب المنتخب الأول بعد نهاية كأس العالم.

وأشار إلى أن التركيز حاليًا ينصب في الاتحاد الفرنسي على دعم ديديه ديشامب في كأس العالم 2026.

وستنطلق بطولة كأس العالم في يونيو المقبل، في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخبًا.

