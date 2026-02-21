تقارير: زيدان يتولى تدريب منتخب فرنسا بعد كأس العالم

أكدت تقارير صحفية، اليوم السبت، أن الفرنسي زين الدين زيدان، سيتولى تدريب منتخب فرنسا بعد نهاية كأس العالم 2026.

كان زيدان قد رحل عن تدريب ريال مدريد بعد انتهاء موسم 2021-2022، ولم يتولى تدريب أي فريق أو منتخب منذ ذلك الحين.

ووفقًا لفابريزو رومانو، فإن زين الدين زيدان قد توصل لاتفاق شفهي مع الاتحاد الفرنسي على تولي تدريب المنتخب الأول بعد نهاية كأس العالم.

وأشار إلى أن التركيز حاليًا ينصب في الاتحاد الفرنسي على دعم ديديه ديشامب في كأس العالم 2026.

وستنطلق بطولة كأس العالم في يونيو المقبل، في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخبًا.