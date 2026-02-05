زين الدين زيدان يقترب.. حسم تعيين مدرب ريال مدريد قريبا



لا تزال إدارة ريال مدريد تبحث عن مدرب جديد يقود الفريق في المرحلة المقبلة، بعد تولي ألفارو أربيلوا المهمة بشكل مؤقت إثر رحيل تشابي ألونسو منتصف الموسم، وسط انقسام واضح داخل النادي حول الاسم الأنسب

وبحسب ما أوردته شبكة ESPN، فإن القرار النهائي لم يُتخذ بعد، بسبب اختلاف وجهات النظر داخل الإدارة حول هوية المدير الفني القادم.

ورغم ذلك، يميل رئيس النادي فلورنتينو بيريز إلى خيار إعادة زين الدين زيدان، لما يراه من خبرة كبيرة ومعرفة عميقة بمتطلبات النادي وتاريخه القريب.



لكن هذا الخيار يواجه تعقيدات، أبرزها رغبة زيدان في تدريب المنتخب الفرنسي بعد نهاية كأس العالم المقبلة، وهو ما يجعل عودته إلى سانتياغو برنابيو غير مؤكدة في الوقت الحالي. في المقابل، تراجع اسم يورغن كلوب عن دائرة الاهتمام، خاصة مع غياب أي رغبة واضحة من المدرب الألماني في خوض تجربة تدريب ريال مدريد حاليًا.