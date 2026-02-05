اتصالات النواب : حجب تطبيق مراهنات خطير خلال ساعات

قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إنه سيتم خلال ساعات حجب تطبيق مراهنات خطير (1xBet) وحجب كل التطبيقات المخالفة.

وأضاف بدوي، في لقائه على قناة "الحياة"، أن هناك ألعاب أخرى بخلاف «روبلوكس» سيتم إغلاقها، مع وضع سن محدد لاستخدام التطبيقات والتقنيات الرقمية.

وأشار إلى أن هذه اللعبة هي قمار إلكتروني منوها أن الحجب يتم بشكل نهائي حتى لو حاول المستخدمون الوصول إليها بثغرات لن يتمكنوا من الوصول إليها.

وذكر أن أحد تطبيقات المراهنات الإلكترونية كان يستخدمه 17 مليون مصري، وتسبب في خسارة الملايين من المواطنين.

وأوضح أن أحد الأطفال لديه 16 سنة باع مقتنيات لوالدته وخسر 350 ألف جنيه للعب على هذا التطبيق وخسرهم، وتحرر محضر بهذه الواقعة.

وأعلن أن مصر فيها أشهر 12 تطبيق للمراهنات الإلكترونية، تم غلق منهم 3 تطبيقات والباقي سيتم غلقهم خلال الفترة المقبلة.