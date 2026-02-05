قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هاتريك بنزيما .. الهلال يكتسح الأخدود بسداسية نظيفة ويعزز صدارته لدوري روشن
بإضافة واحدة هتقلل السكر والكوليسترول عند تناول الطعام
قبل حدوثها بـ 72 ساعة .. الري تضع خطة للتنبؤ بأماكن سقوط السيول
والد الطفل الراحل ضحية بنح الأسنان : ابني دخل المستشفى بيلعب ويضحك
18 طلقة .. تفاصيل مثيرة بشأن عملية مقتل سيف الإسلام القذافي
تعدى على حرية الفتاة.. أمينة خيري تعلق على واقعة "حاطة رجل على رجل" في المترو
دراسة صادمة | السمنة وراء 86% من الأمراض المزمنة طويلة الأمد
الصحة : نقدم تطعيمات لأهل غزة ونستقبل مرضى أورام وفشل كلوي فلسطينيين
مصرع عروس وإصابة زوجها والسائق في انقلاب سيارة ببني مزار
الدبلوماسية محور المفاوضات .. البيت الأبيض : ترامب يرغب في التوصل إلى اتفاق بشأن إيران
لن تتوقعه .. مشروب خارق يحمى من أخطر الأمراض | السرطان والقلب والفم
ميلان ونابولي والأوفر حظًا | صراع مثير في الدوري الإيطالي
اتصالات النواب : حجب تطبيق مراهنات خطير خلال ساعات

محمد شحتة

قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إنه سيتم خلال ساعات حجب تطبيق مراهنات خطير (1xBet) وحجب كل التطبيقات المخالفة.

وأضاف بدوي، في لقائه على قناة "الحياة"، أن هناك ألعاب أخرى بخلاف «روبلوكس» سيتم إغلاقها، مع وضع سن محدد لاستخدام التطبيقات والتقنيات الرقمية.

وأشار إلى أن هذه اللعبة هي قمار إلكتروني منوها أن الحجب يتم بشكل نهائي حتى لو حاول المستخدمون الوصول إليها بثغرات لن يتمكنوا من الوصول إليها.

وذكر أن أحد تطبيقات المراهنات الإلكترونية كان يستخدمه 17 مليون مصري، وتسبب في خسارة الملايين من المواطنين.

وأوضح أن أحد الأطفال لديه 16 سنة باع مقتنيات لوالدته وخسر 350 ألف جنيه للعب على هذا التطبيق وخسرهم، وتحرر محضر بهذه الواقعة.

وأعلن أن مصر فيها أشهر 12 تطبيق للمراهنات الإلكترونية، تم غلق منهم 3 تطبيقات والباقي سيتم غلقهم خلال الفترة المقبلة.

بإضافة واحدة هتقلل السكر والكوليسترول عند تناول الطعام

دراسة صادمة | السمنة وراء 86% من الأمراض المزمنة طويلة الأمد

لن تتوقعه .. مشروب خارق يحمى من أخطر الأمراض | السرطان والقلب والفم

القلب والسكر والسرطان .. أطعمة شتوية تمنع الالتهابات والأمراض المزمنة

