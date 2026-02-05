مصرع عروس وإصابة زوجها والسائق في انقلاب سيارة ببني مزار

لقيت عروس مصرعها، فيما أُصيب العريس وسائق السيارة، في حادث انقلاب سيارة ملاكي، اليوم، بمركز بني مزار شمال المنيا، تم نقل الجثة للمشرحه والمصابين للمستشفى، لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على بمركز بني مزار، ووجود متوفين ومصابين.



وعلي الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبيّن مصرع عروس متأثرة بإصابتها، فيما أُصيب العريس وسائق السيارة بإصابات متفرقة، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة، التي باشرت التحقيق في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.