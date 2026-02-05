قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حريق بمخازن مستشفى عين شمس العام.. ونقل 9 حالات إلى عدد من المستشفيات
دوري أبطال إفريقيا| بعثة الأهلي تغادر القاهرة في طريقها للجزائر
دفاع المتهم الـ14 يطالب بسماع أقوال زوجة موكله والسبب صادم
متى ينتهي العام الدراسي 2026؟|ننشر موعد امتحانات الترم الثاني والثانوية العامة والدبلومات
دوري أبطال إفريقيا| بعثة الأهلي تتوافد على مطار القاهرة استعدادًا للسفر للجزائر
الزمالك يطلب تأجيل مواجهة سموحة بسبب الكونفدرالية الإفريقية
رفع أسعار الهواتف المصنعة محليا.. اتصالات النواب ترد
هقولك بعد الهوا.. أحمد موسى يرد على سؤال: باقة الإنترنت بتكمل معاك؟
ترامب: إيران تتفاوض معنا وهناك أسطول كبير يقترب منها
حدث طارئ.. أول تعليق من السكة الحديد على شكاوي انتشار حشرات البق بقطاراتها
المادة 19 تنقذ الزمالك من ورطة مباراتي سموحة وكايزر تشيفز
منتج مسلسل روح OFF في أول تعليق بعد قرار منع عرضه: أم جاسر تمتلك موهبة تمثيلية
محافظات

محافظ المنيا يستعرض منظومة تقنين الأراضى وخطوات التقديم الإلكتروني عبر المنصة الوطنية

محافظ المنيا مع الراغبين في التقنين
محافظ المنيا مع الراغبين في التقنين
ايمن رياض

اكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن ملف تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة يأتي على رأس أولويات العمل بالمحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وحرص الدولة على تحقيق الانضباط، والحفاظ على حقوقها، وفي الوقت ذاته مراعاة البعد الاجتماعي وتقديم التيسيرات اللازمة للجادين من المواطنين.

وأوضح المحافظ أن الدولة أتاحت منظومة إلكترونية متكاملة من خلال المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة، لتيسير إجراءات التقديم، وتحقيق الشفافية، وضمان سرعة فحص الطلبات، مؤكدًا أن تقنين الأوضاع يسهم في تحقيق الاستقرار القانوني للأراضي، ودعم خطط التنمية المستدامة بالمحافظة.

جاء ذلك خلال تفقده إدارة أملاك الدولة بمجمع المصالح الحكومية لتوعية المواطنين بخطوات التقديم الالكترونى عبر المنصة الوطنية لتقنين أراضى أملاك الدولة حيث تجاذب أطراف الحديث مع المواطنين المترددين على إدارة الأملاك والإجابة على استفساراتهم بشأن المنظومة وطريقة التقديم الجديدة .

ومن جانبه، أكد اللواء أ.ح أحمد جميل، السكرتير المساعد لمحافظة المنيا، على أهمية التزام المواطنين الراغبين في التقنين بالضوابط والقوانين المنظمة، واستيفاء المستندات المطلوبة بدقة، لضمان سرعة البت في الطلبات من قبل اللجان المختصة بجهات الولاية.

وأشار السكرتير المساعد إلى أن تسجيل الطلب عبر المنصة الإلكترونية يُعد إجراءً مبدئيًا فقط، ولا يمثل موافقة نهائية على التقنين، حيث تخضع الطلبات للفحص والمعاينة والدراسة القانونية والفنية، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه غير الجادين أو المخالفين، وفقًا لأحكام القانون.

وفي السياق ذاته، استعرض محمود شعيب، مدير عام جهاز أملاك الدولة بمحافظة المنيا، خطوات وآليات التقديم على المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة، موضحًا أن التقديم يتم إلكترونيًا بمعرفة صاحب الشأن شخصيًا، سواء كان فردًا أو شركة أو جمعية، مع سداد الرسوم المقررة واستيفاء أي مستندات إضافية تطلبها جهة الولاية.

وأضاف مدير جهاز أملاك الدولة أن المستندات المطلوبة تشمل صورة بطاقة الرقم القومي، والسجل التجاري والبطاقة الضريبية للشركات والجمعيات، والتوكيل الرسمي إن وجد، إلى جانب إقرارات بصحة البيانات والالتزام بسداد المستحقات المالية، مشيرًا إلى ضرورة أن يكون مقدم الطلب مصري الجنسية، كامل الأهلية القانونية، وأن تكون الأرض داخل نطاق الولاية المختصة، وألا تكون محل نزاع قضائي أو سبق تخصيصها.

كما اكد على استمرار جهاز أملاك الدولة في تقديم الدعم والإرشاد للمواطنين، ومتابعة الطلبات أولًا بأول، داعيًا واضعي اليد إلى سرعة التقدم لتقنين أوضاعهم عبر المنصة الوطنية، تجنبًا لأي إجراءات قانونية، وبما يحقق الصالح العام ويحفظ حقوق الدولة والمواطن معًا.

رفع اشغالات
صحاب الأرض
القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية
محافظة الشرقية
