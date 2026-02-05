قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حريق بمخازن مستشفى عين شمس العام.. ونقل 9 حالات إلى عدد من المستشفيات
دوري أبطال إفريقيا| بعثة الأهلي تغادر القاهرة في طريقها للجزائر
دفاع المتهم الـ14 يطالب بسماع أقوال زوجة موكله والسبب صادم
متى ينتهي العام الدراسي 2026؟|ننشر موعد امتحانات الترم الثاني والثانوية العامة والدبلومات
دوري أبطال إفريقيا| بعثة الأهلي تتوافد على مطار القاهرة استعدادًا للسفر للجزائر
الزمالك يطلب تأجيل مواجهة سموحة بسبب الكونفدرالية الإفريقية
رفع أسعار الهواتف المصنعة محليا.. اتصالات النواب ترد
هقولك بعد الهوا.. أحمد موسى يرد على سؤال: باقة الإنترنت بتكمل معاك؟
ترامب: إيران تتفاوض معنا وهناك أسطول كبير يقترب منها
حدث طارئ.. أول تعليق من السكة الحديد على شكاوي انتشار حشرات البق بقطاراتها
المادة 19 تنقذ الزمالك من ورطة مباراتي سموحة وكايزر تشيفز
منتج مسلسل روح OFF في أول تعليق بعد قرار منع عرضه: أم جاسر تمتلك موهبة تمثيلية
أخبار البلد

جبران: دعم كامل لحل مشاكل المواطنين والعمال في جميع المحافظات

وزير العمل
وزير العمل

التقى محمد جبران، وزير العمل، اليوم الخميس، بمكتبه بالعاصمة الجديدة، بعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها مع النواب، وذلك تعزيزًا لقنوات التواصل والتنسيق المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وبحثًا لمطالب المواطنين بدوائرهم الانتخابية، ومناقشة أهم ملفات العمل والتشغيل، بحضور قيادات الوزارة ومسؤولي الجهات التابعة لها. وشارك في اللقاء كل من النائب سيد حجازي عضو مجلس الشيوخ، والنائب أمين مسعود، والنائب عمرو رشدي، والنائب أحمد عبد الفتاح، والنائب عطيه ابو قردود، والنائب سعيد رضا الوسيمي، والنائب معتز حجازي، أعضاء مجلس النواب.

واستهل وزير العمل اللقاء بالترحيب بالسادة النواب، مقدمًا التهنئة لهم على ثقة المواطنين في دوائرهم الانتخابية، مؤكدًا أهمية تضافر الجهود بين مختلف أجهزة الدولة، والتكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لتحقيق مصلحة الوطن والمواطنين، لا سيما في الملفات المرتبطة بحقوق العمال، وتوفير فرص العمل، وتحسين بيئة العمل... وأكد الوزير حرصه على التواصل المستمر مع أعضاء البرلمان، والاستماع إلى مطالب دوائرهم الانتخابية، والعمل على دراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها، بما يسهم في دعم جهود الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الحماية الاجتماعية للعمال في مختلف المحافظات.

وأشار جبران إلى الدور المهم الذي يضطلع به أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في نقل نبض الشارع، وممارسة الدورين التشريعي والرقابي، مؤكدًا أن التنسيق المستمر يسهم في تذليل التحديات، وتسريع وتيرة الأداء، وتحقيق مستهدفات الدولة في مجالات العمل والتشغيل. كما أكد الوزير على الدعم الكامل من وزارة العمل من خلال المديريات والجهات التابعة لها لحل كافة المشكلات التي تمس المواطنين والعمال في دوائر السادة النواب، والاستماع لصوت أهالينا في جميع ربوع الجمهورية... واستعرض اللقاء أبرز محاور عمل وزارة العمل خلال المرحلة الحالية والمقبلة، وفي مقدمتها جهود توفير فرص العمل، ودعم وتشغيل الشباب، ورعاية العمالة غير المنتظمة، وتعزيز علاقات العمل، وتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية، إلى جانب مناقشة عدد من الملفات المرتبطة باحتياجات المواطنين والعمال في دوائرهم المختلفة.

ومن جانبهم، أعرب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن تقديرهم لوزير العمل على حرصه على التواصل المباشر معهم، وسرعة الاستجابة لمطالب المواطنين، والتوجيه الفوري لقيادات الوزارة ومديريات العمل بالمتابعة الميدانية، ودفع عجلة العمل بما يخدم مصالح المواطنين والعمال.

وفي ختام اللقاء، أكد وزير العمل اعتزازه بعقد هذه اللقاءات الدورية، وحرصه على العمل بروح الفريق الواحد من أجل الوطن، مشددًا على استمرار التواصل والتنسيق مع نواب الشعب خلال الفترة المقبلة، بما يعزز التكامل بين وزارة العمل والسلطة التشريعية، ويحقق الصالح العام وتطلعات المواطنين.

مسلسلات رمضان 2026.. التفاصيل الكاملة لمسلسل «صحاب الأرض» والقنوات المصرية العربية العارضة

القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية

الشرقية تنظم زيارة لأعضاء منتدى الطفل المصري لمعرض القاهرة للكتاب

