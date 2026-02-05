قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
27 شهيدًا وأكثر من 20 إصابة خلال 24 ساعة في غزة.. الاحتلال الإسرائيلي يعرقل دخول المساعدات| الأوضاع بالقطاع
ليفربول يحسم رحيل محمد صلاح ويحدد بديله .. من هو؟
السياحة والآثار تتدخل لحل أزمة نسك .. وتؤكد: تنسيق كامل لتدفق رحلات العمرة
أخبار التكنولوجيا | مخاوف من فقاعة الذكاء الاصطناعي.. حجب روبلوكس في مصر.. مواصفات Galaxy S26 Ultra وiQOO 15 Ultra
أخبار السيارات| نصائح لتصبح سائقا ماهرا ..مواصفات MG Cyberster .. لماذا توقفت الشركات عن توفير CD ؟
ترامب : إيران تتفاوض معنا .. وأسطول كبير يقترب منها
الغرف السياحية: ما جرى على «نسك» لشركات العمرة إجراء تنظيمي مؤقت
بعثة الأهلي تغادر القاهرة في طريقها للجزائر| صور
مانشستر سيتي يحدد بدائل جوارديولا ويضع ثلاثة أسماء على الطاولة لخلافته
نتنياهو: إسرائيل مستعدة لتوجيه ضربة قاسية ضد إيران تفوق ما تم خلال حرب الـ 12 يوما
انقلاب إداري صامت.. ترامب يعتزم فصل 50 ألف موظف أمريكي بقرار واحد
انقلاب سيارة نقل محملة بالبيض على الطريق الزراعي في البحيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

انطلاق حملة «صدّر لأوروبا» منتصف فبراير لتعزيز جاهزية الصادرات الزراعية المصرية

الزراعة
الزراعة
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

تنطلق منتصف شهر فبراير 2026 حملة التوعية الميدانية "صدّر لأوروبا"  بمحافظات بني سويف، وأسيوط، وسوهاج، وذلك ضمن برنامج الاتحاد الأوروبي للتنمية الريفية المتكاملة في مصر (EU-ZIRA3A).

وتأتي الحملة في سياق تنفيذ مشروع "تعزيز الحوكمة المتكاملة لتحسين أداء نظام الحجر الزراعي المصري ومراقبة المبيدات، وتطوير واعتماد نظام الأرشفة الرقمية"، الذي ينفذه مركز القاهرة لقياسات التنمية، بتمويل من الاتحاد الأوروبي، وإشراف الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية، بهدف رفع كفاءة منظومة الرقابة على الصادرات الزراعية وتحسين جودة الخدمات الفنية والرقابية المقدمة للمزارعين والمُصدّرين.

وتهدف حملة «صدّر لأوروبا» إلى رفع مستوى الوعي لدى المزارعين والمُصدّرين وأطراف سلاسل القيمة الزراعية بمتطلبات النفاذ إلى الأسواق الأوروبية، من خلال تعزيز تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة (GAP)، والإدارة المتكاملة لمكافحة الآفات (IPM)، والالتزام بحدود متبقيات المبيدات (MRLs)، إلى جانب التعريف بإجراءات الحجر الزراعي، وأنظمة التكويد والتتبع، ومتطلبات سلامة الغذاء.

وتُنفَّذ المرحلة الأولى من الحملة في ثلاث محافظات بصعيد مصر هي بني سويف، أسيوط، وسوهاج، عبر ست جلسات توعوية تفاعلية، بواقع جلستين في كل محافظة، وبمشاركة نحو 300 مستفيد من المزارعين، والمُصدّرين، وتجار المبيدات، وممثلي الجمعيات الزراعية، مع إيلاء اهتمام خاص بدور المرأة والشباب في سلاسل القيمة التصديرية.

خبرات وطنية ومحتوى تطبيقي

وتعتمد الحملة على مشاركة نخبة من الخبراء الوطنيين والمتخصصين من الجهات البحثية والرقابية ذات الصلة، لضمان تقديم محتوى علمي وتطبيقي متسق مع متطلبات التصدير الأوروبية، ومراعي للخصوصيات الإنتاجية بكل محافظة. كما تستند الجلسات إلى دليل فني تطبيقي أُعدّ خصيصًا في إطار المشروع، بما يضمن استدامة نقل المعرفة وتعظيم الأثر بعد انتهاء الفعاليات.

وتُنفَّذ حملة «صدّر لأوروبا» من خلال شراكة مؤسسية واسعة تضم الجهات الوطنية المعنية بتنظيم ورقابة وتنمية الصادرات الزراعية، بما يضمن تكامل الأدوار وتوحيد الرسائل الفنية المقدَّمة للمستفيدين. ويشارك في تنفيذ الحملة كلٌّ من الإدارة المركزية للحجر الزراعي، والمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، والاتحاد العام لمنتجي ومُصدّري الحاصلات البستانية، إلى جانب عدد من المؤسسات البحثية الزراعية ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة.

نحو صادرات أكثر أمانًا واستدامة

تُعد حملة «صدّر لأوروبا» إحدى الأدوات العملية لتعزيز التنسيق المؤسسي بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني في مجال تنمية الصادرات الزراعية، بما يسهم في خفض مخاطر عدم الامتثال ورفض الشحنات، وتحسين جودة المنتج الزراعي المصري، وربط المزارعين بفرص تسويقية أكثر تنافسية واستدامة في الأسواق الأوروبية، دعمًا للتنمية الاقتصادية المحلية في صعيد مصر.

المحاصيل الزراعية الزراعة حملة دعم الفلاح المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس الوزراء

مصادر تكشف لـ"صدى البلد" آخر تطورات التعديل الوزاري المقبل

وزير التربية والتعليم

مواعيد الدراسة في رمضان 2026 .. توضيح عاجل بشأنها

رابط نتيجة الشهادات الابتدائية والإعدادية 2026

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الشهادات الابتدائية والإعدادية 2026

الاهلي

وفاة زوجة نجم الأهلي السابق.. اعرف موعد صلاة الجنازة

إمام عاشور

ملهي ليلي ولا كبدة جملي؟.. سهرة إمام عاشور تفجر بركان الغضب في الأهلي

اسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن مباشر

أسعار الذهب

1000 جنيه تبخرت من عيار 21.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026

بعد قرار المالية.. موعد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026

ترشيحاتنا

محافظ الغربية

محافظ الغربية يتفقد سير العمل من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

أسعار الفراخ اليوم

الكيلو يصل إلى 115 جنيها.. أسعار الفراخ اليوم الخميس 5 فبراير

لعبة روبلوكس

شديدة الخطورة| حظر لعبة روبلوكس فى مصر.. كيف تحمى أطفالك منها؟

بالصور

بتكلفة 4 ملايين جنيه.. تركيب بلاط الإنترلوك ورفع غرف الصرف بترعة الزورة بمشتول السوق بالشرقية

انتر لوك
انتر لوك
انتر لوك

نشرة المرأة والمنوعات | لماذا يحتاج الأطفال لـ حشوات الأسنان.. فيروس جديد يثير القلق في بنجلادش

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

حملات لإزالة الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين من شوارع الشرقية

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

مسلسلات رمضان 2026.. التفاصيل الكاملة لمسلسل «صحاب الأرض» والقنوات المصرية العربية العارضة

صحاب الأرض
صحاب الأرض
صحاب الأرض

فيديو

صحاب الأرض

مسلسلات رمضان 2026.. التفاصيل الكاملة لمسلسل «صحاب الأرض» والقنوات المصرية العربية العارضة

اغتيال سيف الإسلام القذافي

4 أشخاص السبب.. تفاصيل اغتيال سيف الإسلام القذافي وفرار المنفذين بعد الاشتباكات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد