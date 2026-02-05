ضربة أمنية.. ضبط 46 طائرة درون بحوزة 5 أشخاص بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 46 طائرة "درون" بدون تصريح بقصد الاتجار بها.

أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص بعرض طائرة مزودة بكاميرا تصوير "درون" للبيع بدون تصريح من خلال إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء وبحوزته (طائرة درون) ، وتم بإرشاده ضبط مصدر تحصله عليها (5 أشخاص)، وبحوزتهم (عدد 46 طائرة "درون" بدون تصريح) وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار بها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.