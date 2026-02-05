بيوزعوا ملابس مستعملة .. فض مشاجرة في دار مسنين غير مرخصة بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر القائمة على إدارة دار لرعاية المسنين من قيام جيرانها "يحملون جنسية إحدى الدول" بالتعدي عليها بالضرب لإجبارها على إغلاق الدار وإخلائها من النزلاء بالجيزة.

مشاجرة في دار مسنين غير مرخصة بالجيزة



بالفحص تبين قيام إحدى السيدات باتخاذ شقة مستأجرة كائنة بمحافظة الجيزة داراً لرعاية المسنين "بدون ترخيص" ، وبسؤالها قررت بحضور سيدتين "تحملان جنسية إحدى الدول" ومحاولتهما توزيع ملابس مستعملة على نزلاء الدار إلا أنها رفضت ذلك، فحدثت بينهم مشادة كلامية قاما خلالها بالتعدي عليها بالسب ، إلا أن سكان العقار تدخلوا للفض بينهم وانصرفتا دون حدوث تداعيات، وعقب ذلك قامت بإخلاء الشقة وتسليم نزلاء الدار لأهليتهم، وذلك بناء ًعلى تعليمات لجنة من الجهات المختصة لعدم وجود ترخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

