أخبار البلد

وزيرة التضامن تتفقد مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق بالقاهرة الجديدة بحضور هبة السويدي والفنانة ماجدة الرومي

كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

تفقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق بالقاهرة الجديدة، حيث كان في استقبالها  السيدة هبة السويدي مؤسس ورئيس مجلس أمناء مستشفى حروق أهل مصر والفنانة الكبيرة ماجدة الرومي.

والتقت وزيرة التضامن الاجتماعي فريق عمل المستشفى، والذي قدم عرضاً مبسطاً لأسلوب عمل المستشفى واستقبالها الحالات وسرعة العمل على إسعافها من أجل تقليل مضاعفات الحروق، وكذلك الاستعانة بالناجيات والناجين من الحروق في طاقم عمل المستشفى.

وتفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي والفنانة ماجدة الرومي أروقة المستشفي للإطلاع على الخدمات التي تقدم للمصابين، وتفقدت قسم الطواريء وكيفية التعامل مع الحالات، وقسم العيادات الخارجية، ثم تفقدت الإقامة الداخلية، والرعاية المركزة.

وتحدثت الدكتورة مايا مرسي والفنانة ماجدة الرومي مع عدد من الحالات المصابة الاطمئنان على حالتهم الصحية وتلقي كافة أوجه الرعاية الكاملة لهم.

وأبدت وزيرة التضامن الاجتماعي تقديرها لما رآته داخل هذا الصرح العملاق ، مشيرة إلى أن نسبة كبيرة من مصابي الحروق من الأطفال، ويلقون في مستشفى أهل مصر قدراً كبيراً من الرعاية والاهتمام بما يضمه هذا الصرح من كفاءات عالية على مستوى الأطباء أو التمريض.

نجاح المستشفي في علاج 10 حالات باستخدام زراعة الجلد الطبيعي

وأشادت الدكتورة مايا مرسي بنجاح المستشفي في علاج 10 حالات باستخدام زراعة الجلد الطبيعي، وحققت جميعها نسب شفاء كاملة، في خطوة تؤكد نجاح هذه التقنية المتقدمة ودورها في تحسين فرص التعافي وتقليل المضاعفات الناتجة عن الحروق الشديدة.

واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي الزيارة بالتقاط صورة تذكارية والفنانة ماجدة الرومي مع فريق عمل المستشفي الذين عبروا عن سعادتهم بحرص وزيرة التضامن الاجتماعي على زيارة المستشفى.

الجدير بالذكر أن مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق بالقاهرة الجديدة، هو أول مستشفى لعلاج الحروق بالمجان في مصر والشرق الأوسط، ويتكون من 6 أدوار، مقامة على مساحة مباني  12200 متر مربع، بطاقة استيعابية 200 سرير، وتم افتتاح المرحلة الأولى من المستشفى والتي تضم 4 أدوار بطاقة استيعابية 60 سريرا، ويضم المستشفى قسما للطوارئ مجهز لاستقبال 30 مصابًا في نفس الوقت عند حدوث كوارث كبرى، ووحدات عناية مركزة لمختلف الأعمار يبلغ عددها أكثر 20 وحدة من بينها 8 وحدات للأطفال.

يُذكر أن مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق يُعد أول مستشفى في مصر يستخدم الجلد الطبيعي في عمليات زراعة الجلد للمرضى، حيث قام باستيراد أول شحنة من الجلد الطبيعي في نوفمبر 2025، في إطار سعيه الدائم لتقديم رعاية صحية متخصصة وفق أعلى المعايير الطبية الدولية.

الدكتورة مايا مرسي مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق الحروق وزيرة التضامن

