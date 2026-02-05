قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عبر «إنستاباي».. طريقة دفع فاتورة التليفون الأرضي شهر فبراير 2026
تحذير من طقس الجمعة: ارتفاع في الحرارة وأتربة نهارا وأمطار وشبورة صباحا
مكنش قصدى أموته .. اعترافات تفصيلية للمتهم بقتل شريكه ودفنه بالمقابر بشبين القناطر
هاتريك بنزيما .. الهلال يكتسح الأخدود بسداسية نظيفة ويعزز صدارته لدوري روشن
بإضافة واحدة هتقلل السكر والكوليسترول عند تناول الطعام
قبل حدوثها بـ 72 ساعة .. الري تضع خطة للتنبؤ بأماكن سقوط السيول
والد الطفل الراحل ضحية بنح الأسنان : ابني دخل المستشفى بيلعب ويضحك
18 طلقة .. تفاصيل مثيرة بشأن عملية مقتل سيف الإسلام القذافي
تعدى على حرية الفتاة.. أمينة خيري تعلق على واقعة "حاطة رجل على رجل" في المترو
دراسة صادمة | السمنة وراء 86% من الأمراض المزمنة طويلة الأمد
الصحة : نقدم تطعيمات لأهل غزة ونستقبل مرضى أورام وفشل كلوي فلسطينيين
توك شو

أمينة خيري: 25% إلى 30% من البيوت المصرية تٌعيله أمرأة وهذا مسبب غضبا للرجال

الكاتبة الكبيرة أمينة خيري
الكاتبة الكبيرة أمينة خيري
محمود محسن

أكدت الكاتبة الكبيرة أمينة خيري، أننا نعاني حالة من الرجعية في المجتمع حول النساء، مشيرة إلى أن المرأة دائما تشعر بأنها تحت المجهر لذا تقوم ببذل مجهود مضاعف من أجل إثبات نجاحها.

وقالت “خيري”، خلال لقاء لها لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن كثير من الرجال والشباب بأنهم غير سعداء بالانجازات التي تحققها المرأة، وذلك بسبب خطابات الرجعية وخوفه من أن يفقد مكانته.

وتابعت الكاتبة الكبيرة أمينة خيري، أن هناك من 25% إلى 30% من البيوت المصرية تٌعيله أمرأة وهذا مسبب غضب للرجال.
 

أمينة خيري المجتمع النساء نجاح الرجعية

