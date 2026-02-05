أمينة خيري: 25% إلى 30% من البيوت المصرية تٌعيله أمرأة وهذا مسبب غضبا للرجال

أكدت الكاتبة الكبيرة أمينة خيري، أننا نعاني حالة من الرجعية في المجتمع حول النساء، مشيرة إلى أن المرأة دائما تشعر بأنها تحت المجهر لذا تقوم ببذل مجهود مضاعف من أجل إثبات نجاحها.

وقالت “خيري”، خلال لقاء لها لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن كثير من الرجال والشباب بأنهم غير سعداء بالانجازات التي تحققها المرأة، وذلك بسبب خطابات الرجعية وخوفه من أن يفقد مكانته.

وتابعت الكاتبة الكبيرة أمينة خيري، أن هناك من 25% إلى 30% من البيوت المصرية تٌعيله أمرأة وهذا مسبب غضب للرجال.

