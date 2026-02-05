قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هاتريك بنزيما .. الهلال يكتسح الأخدود بسداسية نظيفة ويعزز صدارته لدوري روشن
بإضافة واحدة هتقلل السكر والكوليسترول عند تناول الطعام
قبل حدوثها بـ 72 ساعة .. الري تضع خطة للتنبؤ بأماكن سقوط السيول
والد الطفل الراحل ضحية بنح الأسنان : ابني دخل المستشفى بيلعب ويضحك
18 طلقة .. تفاصيل مثيرة بشأن عملية مقتل سيف الإسلام القذافي
تعدى على حرية الفتاة.. أمينة خيري تعلق على واقعة "حاطة رجل على رجل" في المترو
دراسة صادمة | السمنة وراء 86% من الأمراض المزمنة طويلة الأمد
الصحة : نقدم تطعيمات لأهل غزة ونستقبل مرضى أورام وفشل كلوي فلسطينيين
مصرع عروس وإصابة زوجها والسائق في انقلاب سيارة ببني مزار
الدبلوماسية محور المفاوضات .. البيت الأبيض : ترامب يرغب في التوصل إلى اتفاق بشأن إيران
لن تتوقعه .. مشروب خارق يحمى من أخطر الأمراض | السرطان والقلب والفم
ميلان ونابولي والأوفر حظًا | صراع مثير في الدوري الإيطالي
توك شو

فضيحة أخلاقية بمعنى الكلمة .. مصطفى بكري يعلق على قضية إبستين

مصطفى بكري
مصطفى بكري
محمود محسن

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن قضية إبستين، عند انكشافها للرأي العام، كشفت عن فضيحة كبرى تعكس تشابكا خطيرا بين المال والنفوذ داخل دوائر صنع القرار في الغرب، في واحدة من أكثر القضايا تعقيدا وغموضا.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الوقائع المتداولة تشير إلى تسهيل علاقات غير مشروعة داخل منظومة مغلقة لطالما قدّمت نفسها كحارسة للقيم وحقوق الإنسان، مؤكدا أن ردود الفعل العربية، انقسمت بين من اعتبرها دليلا على الانفلات الأخلاقي في الغرب، ومن رأى أن بعض ما طُرح لا يخرج عن إطار الشائعات.

وشدد بكري على أن ما تكشّف يمثل فضيحة أخلاقية بمعنى الكلمة، وتعكس سقوط منظومة تدّعي المبادئ بينما تغرق في مستنقع من التجاوزات التي يعجز العقل عن استيعابها.

مصطفى بكري قضية إبستين صنع القرار الغرب القضايا

