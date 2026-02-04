التضامن تنظم التدريب الشامل لميسرات دور الحضانات بمحافظة أسوان لتكرار النموذج اليابانى

نظمت وزارة التضامن الاجتماعي فعاليات التدريب الشامل لميسرات دور الحضانات بمحافظة أسوان لتدريب وتأهيل ميسرات الحضانات لتكرار النموذج اليابانى "التعلم من خلال اللعب" بتنفيذ كامل من وزارة التضامن الاجتماعي.

وتعد محافظة أسوان أولى محافظات المرحلة الأولى تليها الفيوم وقنا تمهيداً لاستهداف باقى محافظات الوجه القبلى لإعداد كوادر للتطوير تعمل على تقديم خدمة متميزة لتنمية مهارات وقدرات الأطفال.

واستهدف التدريب الذى نفذته الإدارة المركزية لشئون الأسرة والمرأة - الإدارة العامة لشئون الطفل بالوزارة 100 من ميسرات حضانات الجمعيات الأهلية على مستوى محافظة أسوان ، حيث يستمر تطبيق التدريبات ميدانيا داخل المحافظات المستهدفة بالمشروع وهى "الجيزة والفيوم والإسكندرية وكفر الشيخ والإسماعيلية والسويس والقليوبية وبورسعيد وأسوان والفيوم وقنا"، وذلك لإعداد كوادر مدربة ومؤهلة، حيث يستمر التدريب داخل محافظة أسوان على مدار شهرين كاملين.

وأشاد محمد يوسف مدير مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان بتجربة تطوير الحضانات وتطبيق النموذج اليابانى داخل حضانات محافظة أسوان، وأن هذا يعد تحديا لما لتلك المحافظة من طابع خاص باتساع مساحتها حيث تشمل ٥ مراكز مترامية الأطراف.

وثمنت دكتور هانم عمر مدير عام الإدارة العامة لشئون الطفل التعاون المثمر مع هيئة "جايكا" موضحة أنه تم تدريب 17 مدربة داخل المحافظة كمتدربين ToT تم اختيار 7 منهم لإجراء تدريب الميسرات وفق عدد من المعايير التى تراعى عدالة التوزيع الجغرافى للمحافظة وكفاءة المدربين ومدى الاستمرارية والانضباط.

وأضافت عمر أنه تم تدريب 410 ميسرات و 160 مديرة حضانة ضمن الحضانات المستهدفة وغير المستهدفة بالتوعية والتعلم للميسرات وأولياء الأمور على التدريبات الأساسية والمتقدمة والدمج والكشف المبكر للأطفال ذوي الإعاقة حيث تنفيذ برنامج تحسين جودة الطفولة المبكرة في إطار المبادرة الرئاسية للشراكة المصرية اليابانية للتعليم ويتسق مع منهجية وزارة التضامن الاجتماعي فى تطوير خدمات مرحلة الطفولة المبكرة كأحد أولويات العمل ايماناً بأهمية الاستثمار فى العنصر البشري ومن خلال تطبيق نظام التعليم الياباني وأساليب التعلم من خلال اللعب، فضلا عن التركيز على تعزيز القدرات البشرية والمهنية للقائمين على الحضانات الأكثر احتياجا.

وأوضحت عمر أن تدريب الوزارة سيتم بنظام المأسسة، حيث سيتم تنفيذ التدريبات داخل مراكز محافظة أسوان على يد مدربين محليين جاري اختيارهم من نفس النطاق الجغرافى حرصا على استمرار التدريب بفعالية على مدار الشهرين والمتابعة لمدة عام كامل.

ويأتى اهتمام الوزارة بتطوير منظومة الحضانات من حيث جودة المحتوى التربوي، وتهيئة بيئات تعليمية آمنة ومحفزة تراعي الفروق الفردية، وتدعم دمج الأطفال بما يضمن حق كل طفل في التعلم والنمو ، وأيضاً دور التدريبات فى تمكين الميسرات وتوفير بيئة تعليمية نموذجية من خلال التعلم عبر اللعب وتشجيع الابتكار واستخدام حقيبة الميسرة والاستفادة من الموارد المتاحة، وذلك تنفيذاً لتكليفات وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي نحو تطوير قطاع الطفولة المبكرة ورفع كفاءته وضمان جودة خدماته.