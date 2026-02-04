بأقوى معالج وبطارية جبارة | أوبو تغزو الأسواق بهواتف جديدة .. إليك أهم مواصفاته

إذا كنت تبحث عن هاتف ذكي بمواصفات رادئدة فيمكنك التفكير في شراء أحدث هواتف شركة أوبو المقرر الطرحها قريبا في الأسواق فقد كشفت الشركة في مارس عن هاتفين جديدين من سلسلة Find X9 للسوق الصينية. وقد حصل أحدهما مؤخرًا على موافقة رسمية من هيئة تنظيم الاتصالات الصينية (SRRC). ويُعتقد أن هذا الجهاز هو Find X9s Pro.

هاتف Find X9s Pro

هاتف أوبو فايند X9s برو

أشارت تقارير سابقة إلى أن هذا الهاتف هو Find X9s ، لكن تقارير أحدث كشفت أنه سيُطلق عليه اسم Find X9s Pro عند طرحه في السوق الصينية. وتنتشر التكهنات بأن الجهاز سيُطرح في الأسواق العالمية خلال الربع الثاني من هذا العام.

وقد كشفت تقارير حديثة أن هاتف Oppo Find X9s Pro سيأتي بشاشة OLED LTPS مقاس 6.32 بوصة بدقة 1.5K ومعدل تحديث 120 هرتز.

ميزات هاتف أوبو فايند X9s برو

على الجانب الآخر من المتوقع أن يكون الهاتف الوحيد صغير الحجم الذي يضم كاميرتين بدقة 200 ميجابكسل مدعومتين بمستشعر Samsung HP5 وستُزود الكاميرات الرئيسية وكاميرا التقريب المقربة (بيريسكوب) بعدسة فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل. أما الكاميرا الأمامية، فستكون بدقة 50 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي.

يُقال إن هاتف Find X9s Pro مزود بمعالج Dimensity 9500 وبطارية ضخمة بسعة 7000 مللي أمبير تقريبًا . ومن المتوقع أن يدعم الشحن السلكي بقدرة 80 واط والشحن اللاسلكي بقدرة 50 واط.

أما عن سعر هاتف اوبو فايند x9 برو في مصر هو 59500 جنيه