لو مسافر.. اعرف مواعيد قطارات «القاهرة - الإسكندرية» اليوم الأربعاء 4 فبراير 2026
تشريعية الشيوخ تضع سياسات غير تقليدية لدمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الوطنية
مصر وتركيا.. تطابق الرؤى تجاه ملفات المنطقة وشراكة تعيد رسم توازنات الشرق الأوسط
أسعار النفط ترتفع مجددًا وسط توترات أمريكية-إيرانية
توروب أم اللاعبون؟ آراء نجوم الكرة تشعل الجدل بعد تعادل الأهلي مع البنك الأهلي فى الدوري
استشهاد 10 أشخاص بينهم أطفال في غارات إسرائيلية على غزة
ترامب يحث بوتين على «إنهاء الحرب» بعد استئناف روسيا ضرباتها لـ أوكرانيا
علي جمعة: مرت ليلة النصف من شعبان بنفحاتها ولكن رحمة الله ومغفرته موجودة ليوم الدين
هل يجوز إعلان نية صيام رمضان قبل قدومة بفترة طويلة؟.. بما علق العلماء
ضباب ورياح .. تعرّف على طقس اليوم الأربعاء 4 فبراير 2025
ترامب يأمر بإطلاق أول سباق شوارع لسيارات إندي كار في واشنطن
تكنولوجيا وسيارات

بأقوى معالج وبطارية جبارة | أوبو تغزو الأسواق بهواتف جديدة .. إليك أهم مواصفاته

هاتف Find X9s Pro
هاتف Find X9s Pro
لمياء الياسين

إذا كنت تبحث عن هاتف ذكي بمواصفات رادئدة فيمكنك التفكير في شراء أحدث هواتف شركة أوبو المقرر الطرحها قريبا في الأسواق فقد كشفت الشركة في مارس عن هاتفين جديدين من سلسلة Find X9 للسوق الصينية. وقد حصل أحدهما مؤخرًا على موافقة رسمية من هيئة تنظيم الاتصالات الصينية (SRRC). ويُعتقد أن هذا الجهاز هو Find X9s Pro.

هاتف  Find X9s Pro

هاتف أوبو فايند X9s برو 
أشارت تقارير سابقة إلى أن هذا الهاتف هو Find X9s ، لكن تقارير أحدث كشفت أنه سيُطلق عليه اسم Find X9s Pro عند طرحه في السوق الصينية. وتنتشر التكهنات بأن الجهاز سيُطرح في الأسواق العالمية خلال الربع الثاني من هذا العام.
وقد كشفت تقارير حديثة أن هاتف Oppo Find X9s Pro سيأتي بشاشة OLED LTPS مقاس 6.32 بوصة بدقة 1.5K ومعدل تحديث 120 هرتز. 

ميزات هاتف أوبو فايند X9s برو 
على الجانب الآخر من المتوقع أن يكون الهاتف الوحيد صغير الحجم الذي يضم كاميرتين بدقة 200 ميجابكسل مدعومتين بمستشعر Samsung HP5 وستُزود الكاميرات الرئيسية وكاميرا التقريب المقربة (بيريسكوب) بعدسة فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل. أما الكاميرا الأمامية، فستكون بدقة 50 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي.

يُقال إن هاتف Find X9s Pro مزود بمعالج Dimensity 9500 وبطارية ضخمة بسعة 7000 مللي أمبير تقريبًا . ومن المتوقع أن يدعم الشحن السلكي بقدرة 80 واط والشحن اللاسلكي بقدرة 50 واط.

أما عن سعر هاتف اوبو فايند x9 برو في مصر هو 59500 جنيه

هاتف ذكي سلسلة Find X9 السوق الصينية هاتف Oppo Find X9s Pro الشحن اللاسلكي الكاميرات الرئيسية الكاميرا الأمامية

إمام عاشور

بعد هجوم جماهير الأهلي عليه .. رسالة مُفاجئة من إمام عاشور

مصطفى بكري

تعديل وزاري أم حكومة جديدة .. بكري: ملاحظات على عدد من الوزراء

أسعار الدواجن

ارتفاع جديد.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء |كم يصل سعر الكيلو

الطفل محمد

دخل يحشي ضرسه خرج جثة .. وفاة الطفل محمد بسبب جرعة بنج زائدة بدمياط

سيف الإسلام القذافي

بيان جديد .. النائب العام الليبي يكشف تفاصيل اغتيــ.ـال سيف الإسلام القذافي

أمطار

ما يحدث في مناخ مصر ليس طبيعيا.. مركز تغير المناخ يطلق تحذيرا للمواطنين

مباراة الأهلي والبنك الأهلي

خبير تحكيم يؤكد: الأهلي حُرم من ضربة جزاء حاسمة أمام البنك

إمام عاشور

إمام عاشور بين الأهلي والدوري الفرنسي .. وكيل اللاعب يكشف التفاصيل كاملة

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| دواء رخيص لمرضى السكري يحمي من العمى.. نوع من الصوصات الشهير يُنقص الوزن ويقي من أمراض القلب

كيكة التمر

طريقة عمل كيكة التمر بمذاق صحي

مخلل الفلفل الحار

في أقل من أسبوع .. طريقة عمل مخلل الفلفل لرمضان

مصر وتركيا.. تطابق الرؤى تجاه ملفات المنطقة وشراكة تعيد رسم توازنات الشرق الأوسط

الرئيس السيسي والرئيس أردوغان - أرشيفية
الرئيس السيسي والرئيس أردوغان - أرشيفية
الرئيس السيسي والرئيس أردوغان - أرشيفية

خطأ شائع عند تسخين الأرز قد يسبب تسمما غذائيا

خطأ شائع عند تسخين الأرز قد يسبب تسمم غذائي
خطأ شائع عند تسخين الأرز قد يسبب تسمم غذائي
خطأ شائع عند تسخين الأرز قد يسبب تسمم غذائي

للفطور أو سناك بين الوجبات .. طريقة عمل بان كيك التفاح

طريقة عمل بان كيك التفاح
طريقة عمل بان كيك التفاح
طريقة عمل بان كيك التفاح

معلومات لا تعرفها عن مرض الضمور البقعي «AMD».. خطر صامت يُهدّد الرؤية بعد الخمسين

الضمور البقعي
الضمور البقعي
الضمور البقعي

"يا أسماء أنا أبوكي

«يا أسماء أنا أبوكي ونفسي أشوفك وهما بيضربوني».. فيديو صادم يُثير جدل السوشيال ميديا

السبب وراء اعتزال الموناليزا

عودة الموناليزا .. حكاية غياب بطلة «همام في أمستردام» 20 عامًا عن الفن | فيديوجراف

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

