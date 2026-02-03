عايزها تعيش معاه .. القبض على مزارع هدم منزل ابنته بلودر فى سوهاج

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر إحدى السيدات من والدها لقيامه بهدم منزلها مستقلاً "لودر" بسوهاج.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وبسؤال الشاكية (مقيمة بدائرة مركز شرطة دار السلام) قررت بقيام والدها بهدم منزلها مستقلاً "لودر" لخلافات أسرية بينهما.

أمكن ضبط المشكو فى حقه (مزارع – مقيم بذات الدائرة) واللودر المستخدم فى إرتكاب الواقعة "بدون لوحات معدنية"، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، لرفضه إقامتها بمفردها ورغبته فى إقامتها بصحبته.

تم التحفظ على المركبة وإتخاذ الإجراءات القانونية.





