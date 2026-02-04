قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس مجلس النواب يفتتح الجلسة العامة
بعد تأكيد مصادر حكومية.. إجراءات التعديل الوزاري وفق اللائحة الداخلية لمجلس النواب
رئيس نقل النواب يكشف لـ"صدى البلد" أسباب سحب الحكومة لمشروع قانون المرور
دهب وفلوس كتير.. تفاصيل ضبط عصابة المخدرات بالمقطم
محامي بدرية طلبة يطالب بتعويض مليون جنيه في قضية سب وقذف إعلامي شهير
محافظة القاهرة ترفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال شهر رمضان
18 شهيدا بينهم 14 في حيي التفاح والزيتون بمدينة غزة منذ فجر اليوم
إعلام عبري: استعدادات لاستهداف مواقع عسكرية بغزة بعد إصابة ضابط
تعادلات بلا نكهة وأهداف قليلة.. الجولة 20 تفضح أزمة الإبداع الهجومي فى دوري روشن السعودي
بعد فتح رفح مجددا.. ماذا يخطط ترامب لغزة في المرحلة المقبلة؟
مرتبات تصل إلى 35 ألف جنيه.. وزارة العمل تقدم فرص عمل بمشروع الضبعة النووية
قفزة تاريخية في أسعار الذهب والفضة اليوم
مصـ.رع 15 مهاجراً قبالة سواحل اليونان.. كيف ماتوا؟

قوات الانقاذ في اليونان
قوات الانقاذ في اليونان
محمد على

أعلن خفر السواحل أن خمسة عشر مهاجراً لقوا حتفهم في بحر إيجة قبالة سواحل اليونان أمس، الثلاثاء، بعد اصطدام قاربهم بسفينة تابعة لخفر السواحل قبالة جزيرة خيوس.

وقال مسئول في خفر السواحل إنهم رصدوا قارباً صغيراً ينقل مهاجرين باتجاه جزيرة خيوس، التي تقع على بعد بضعة أميال قبالة سواحل تركيا، وأمروهم بالعودة.

وذكر المسئول لوكالة رويترز: "قام المهربون بالمناورة باتجاه سفينة خفر السواحل مما تسبب في اصطدامهم".

وأعلن خفر السواحل إنقاذ 25 مهاجراً، إلا أن إحداهن، وهي امرأة، توفيت لاحقاً، ولا تزال عمليات البحث والإنقاذ جارية.

أُصيب اثنان من ضباط خفر السواحل ونُقلا إلى المستشفى، وفقًا لما صرّح به مسئول ثانٍ لوكالة رويترز. 

وأفاد شهود عيان بأن ما بين 30 و35 شخصًا كانوا على متن السفينة، بحسب مسئول حكومي.

لطالما كانت اليونان، الواقعة في الركن الجنوبي الشرقي من الاتحاد الأوروبي، بوابة مفضلة إلى أوروبا للمهاجرين واللاجئين من الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.

في الفترة 2015-2016، كانت اليونان في طليعة أزمة الهجرة في أوروبا، حيث وصل ما يقرب من مليون شخص إلى جزرها، بما في ذلك جزيرة خيوس، قادمين من تركيا.

في السنوات الأخيرة، انخفض عدد الوافدين، وشددت اليونان موقفها تجاه المهاجرين. 

ومنذ عام 2019، عززت حكومة يمين الوسط الرقابة على الحدود بإقامة أسوار ودوريات بحرية.

تعرضت اليونان لانتقادات بسبب معاملتها للمهاجرين واللاجئين القادمين عن طريق البحر، بما في ذلك حادثة غرق سفينة في عام 2023 لقي فيها مئات المهاجرين حتفهم بعد ما قال شهود عيان إنه محاولة من خفر السواحل لقطر سفينة الصيد الخاصة بهم.

أعلنت وكالة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي العام الماضي أنها تراجع 12 حالة من انتهاكات حقوق الإنسان من جانب اليونان، بما في ذلك بعض الادعاءات بأن المهاجرين الذين يسعون للجوء قد تم إعادتهم من حدود اليونان.

تنفي اليونان انتهاكها لحقوق الإنسان أو قيامها بإعادة طالبي اللجوء قسراً من شواطئها.

رجال الإنقاذ اليونانيون المهاجرين جثث المهاجرين المتوفين خفر السواحل جزيرة خيوس اليونان

عون يدين رش إسرائيل مبيدات سامة على أراض زراعية لبنانية

الرئيس اللبناني يدين رش إسرائيل مبيدات سامة على أراض زراعية بالجنوب

السعودية وتركيا

السعودية وتركيا تجددان عزمهما على حماية السلم والأمن الدوليين

وقّعت السعودية وتركيا اتفاقية في الرياض

السعودية تستثمر ملياري دولار في مشاريع الطاقة الشمسية في تركيا

