ترامب وبترو الكولومبي يتصالحان في البيت الأبيض بعد أشهر من الخلاف

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الكولومبي جوستافو بيترو، عقدا اجتماعًا وديًا في أول لقاء مباشر بينهما، ما بدد مخاوف بعض المحللين والمستشارين الذين شككوا في إمكانية توافقهما نظرًا لتبادلهما التصريحات الحادة على مدى أشهر واختلاف توجهاتهما الأيديولوجية اختلافًا جذريًا.

وصل بيترو إلى البيت الأبيض دون الضجة الإعلامية المعتادة التي تُقام عادةً لبعض الزعماء الأجانب، ولم يُسمح لوسائل الإعلام بحضور الاجتماع الذي استمر قرابة ساعتين.

وفي تصريحات منفصلة لاحقة، لم يُصرّح أي من الزعيمين بوضوح عن التوصل إلى اتفاقيات ملموسة، لكنهما تحدثا عن اللقاء بتفاؤل.

وعندما سأله الصحفيون عما إذا كانا قد توصلا إلى اتفاق لمواجهة تدفق المخدرات القادمة من كولومبيا، قال ترامب إنهما يعملان على ذلك.

وأضاف: "نعم، لقد فعلنا. عملنا على ذلك، وتفاهمنا جيدًا. لم نكن أنا وهو صديقين حميمين، لكنني لم أشعر بالإهانة لأني لم ألتقِ به قط. لم أكن أعرفه على الإطلاق".

عقب الاجتماع، نشر بيترو صورةً على موقع إكس مع رسالةٍ يبدو أنها مكتوبة بخط يد ترامب، جاء فيها: "جوستافو - إنه لشرفٌ عظيم - أحب كولومبيا".

كما تضمنت الصورة صورةً للزعيمين وهما يتصافحان ويبتسمان.

وقال بيترو في مقابلةٍ مع إذاعة كاراكول الكولومبية: "ما شعرت به أو رأيته عبر الصحافة وشبكات التواصل الاجتماعي، والذي بدا وكأنه تناقضٌ مع أفكاري، لم أره هناك. أعتقد أنه كان أقرب إلى مسئولين آخرين منه إليه".

وأضاف بيترو أنه طلب من ترامب المساعدة في القبض على كبار تجار المخدرات المقيمين خارج كولومبيا.

كما طلب من الرئيس الأمريكي التوسط في الخلاف الدبلوماسي بين كولومبيا وجارتها الإكوادور، التي يُعد رئيسها، دانيال نوبوا، حليفًا قويًا لترامب. وأكد بيترو أن ترامب وافق على الاتصال بنوبوا.

ترامب، الذي أعرب عن رغبته في هيمنة أمريكية على أمريكا اللاتينية بأكملها، شهد في الأشهر الأخيرة علاقة متقلبة مع بيترو، الرافض لأمريكا الاستعمارية والذي انتُخب رئيسًا لكولومبيا عام 2022.