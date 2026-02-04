قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

بوتين: التبادل التجاري بين روسيا والصين تجاوز حاجز 200 مليار دولار

محمود نوفل

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الرئيس الصيني شي جين بينج والشعب الصيني بمناسبة رأس السنة الصينية وقدوم عيد الربيع.

وقال بوتين، في تصريحات له: “التعاون الاقتصادي بين روسيا والصين شهد نموًا مطردًا في عام 2025، وحجم التبادل التجاري بين روسيا والصين تجاوز حاجز 200 مليار دولار لثلاث سنوات متتالية”.

كما أحيت روسيا والصين  الذكرى الـ80 للانتصار في الحرب العالمية الثانية بشكل استثنائي في موسكو وبكين.

وأشار بوتين إلى أن حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين تجاوز حاجز 200 مليار دولار لثلاث سنوات متتالية.

ونوه الرئيس الروسي  إلى أن التعاون في مجال الطاقة بين روسيا والصين مفيد للطرفين وذو طبيعية استراتيجية، مشيرة إلى أن العلاقات الروسية الصينية تتطور بغض النظر عن الظروف الدولية.

كما شكر  الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شي جين بينغ على إدخال نظام الإعفاء من التأشيرة للمواطنين الروس، وتابع: “وبعد إتاحة السفر دون تأشيرة للمواطنين الروس والصينيين لم تواجه الجهات المعنية أي مشاكل تُذكر”.

كما شدد على أن التعاون بين روسيا والصين يُسهم في رفاهية مواطنين البلدين، واصفا الشعب الصيني بالودود.

وتابع بوتين: “العلاقات بين موسكو وبكين لا تزال عامل استقرار مهم في ظل تصاعد الاضطرابات العالمية والروابط بين موسكو وبكين في السياسية الخارجية تبقى عامل استقرار مهما في مواجهة الاضطرابات المتزايدة في العالم”.

كما وصف بوتين شي جين بينغ بالصديق العزيز ويتمنى السلام والازدهار للشعب الصيني، مؤكدا أن روسيا مستعدة لمواصلة التنسيق الوثيق مع الصين بشأن القضايا العالمية والإقليمية.
 

