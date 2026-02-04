الغندور يطرح سؤالا لجماهير للزمالك و يعد الفائز بجائزة

طرح الإعلامي خالد الغندور سؤالا للجماهير بشأن مباراة الزمالك و كهربا الاسماعيليه اليوم عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك .

و كتب الغندور:توقعاتكم لمباراة الزمالك وكهرباء الاسماعيلية وأول ٣ توقعات صحيحة تي شيرت فريقك المفضل.

ويستضيف نادي الزمالك، منافسه كهرباء الإسماعيلية، اليوم على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الـ 17 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى الزمالك لمواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية خلال الفترة الأخيرة على أمل الاقتراب أكثر من صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري.

غيابات الزمالك أمام كهرباء الإسماعيلية

ويعاني نادي الزمالك من الغيابات مثل سيف الدين الجزيري ومحمد السيد ومحمد شحاتة بسبب الإصابة.

فيما ابتعد الثنائي محمود بنتايك وأحمد ربيع لعدم الجاهزية الفنية وتم إبعاد محمد عواد وسيف فاروق جعفر لأسباب فنية.

ويغيب حسام عبد المجيد بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات.