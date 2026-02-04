كهرباء إسماعيلية يقدم احتجاجا على حكم مباراة الزمالك

تقدم مجلس إدارة نادي كهرباء الإسماعيلية باحتجاج رسمي إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، اعتراضًا على قرار لجنة الحكام بتعيين الحكم محمد عباس قابيل لإدارة مباراة الفريق أمام نادي الزمالك.

ويأتى هذا الاعتراض على خلفية إدارة الحكم محمد عباس قابيل لمباراة الفريق أمام سموحة يوم 26 أغسطس 2025، والتي شهدت قرارات تحكيمية خاطئة وأحداثًا مؤسفة، نتج عنها إيقاف الحكم من جانب لجنة التحكيم بسبب ظهوره بمستوى لا يليق بالمنظومة التحكيمية المصرية.



ويطالب النادى لجنه الحكام بطاقم تحكيم دولي لإدارة مباراة الفريق أمام الزمالك، حفاظًا على نزاهة المسابقة، خاصة في ظل تنافس الفريقين على تحسين مراكزهما في جدول ترتيب الدوري.