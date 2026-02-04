بالصور .. المركز القومي للمسرح يحتفي بذكرى ميلاد نجيب الريحاني بعرض "صاحب السعادة"

نظم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة المخرج عادل حسان، مساء الثلاثاء ٣ فبراير على مسرح الغد عرضًا فنياً بعنوان "صاحب السعادة.. نجيب الريحاني"، إحياءً لذكرى ميلاد رائد الكوميديا المصرية نجيب الريحاني.



شهد العرض حضورًا جماهيريًا واسعًا، إلى جانب نخبة من الفنانين والإعلاميين، من بينهم: المخرج ناصر عبد المنعم، الفنان صبري فواز، الفنان حمدي الوزير، سمر الوزير مدير الإدارة العامة للمسرح بالهيئة العامة لقصور الثقافة، المخرج أحمد طه، المخرج حمدي حسين، المخرج والشاعر حمدي أبو العلا، المخرج محمد صابر، الفنان رامي غيط، والفنانة رشا سامي، وغيرهم.

العرض الذي صاغه دراميًا شاذلي فرح وأخرجه أحمد شوقي رؤوف، مزج بين الحكي والغناء بمصاحبة الفرقة الموسيقية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، مادة فيلمية أحمد فتحي، وشارك فيه نخبة من الفنانين منهم: خالد محروس، ماهر محمود، هند عمر، نشوى إسماعيل، فاطمة درويش، كريم البسطي، ومحمود إسماعيل.



قدم العرض في تعاون بين المركز القومي للمسرح والموسيقي والفنون الشعبية و البيت الفني للمسرح، وتم تقديمه بمسرح الغد بقيادة المخرج سامح مجاهد مدير الفرقة.



جاء العمل ليؤكد مكانة نجيب الريحاني كأحد أعمدة المسرح المصري والعربي، ولتجدد العهد على مواصلة الاحتفاء بالرموز الفنية التي شكلت وجدان الأمة وأسست لتقاليد المسرح الكوميدي الراقي.