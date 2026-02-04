قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ الإسماعيلية يعتمد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 80.25%
أحمد عبد القادر يعلن الرحيل عن الأهلي برسالة مؤثرة
موقع «صدى البلد» ينعى والدة الزميل أحمد شوشة
توروب يمنح لاعبي الأهلي راحة اليوم من التدريبات
واشنطن توافق على نقل محادثاتها مع إيران من تركيا إلى سلطنة عمان
ترامب يتخذ قرارا هاما بشأن أفريقيا
المجلس الرئاسي الليبي: نؤكد ضرورة إجراء انتخابات حرة ونزيهة يختار فيها الشعب قيادته
تسليم جثـ.مان سيف الإسلام القذافي إلى قبيلته.. والدفن بسرت
رئيس النواب يرفع الجلسة العامة بعد الموافقة على 4 اتفاقيات دولية
الصحة تغلق 15 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان بالجيزة والشرقية لمخالفات جسيمة
السفير الألماني بالقاهرة.. "بعد اذن القطة عندي ميعاد مهم"
هداف الدوري.. تعرف علي أرقام تريزيجيه مع الأهلي حتى الآن
اقتصاد

جهاز العاشر من رمضان يشن حملة مكبرة لإعادة الانضباط وتنفيذ قرارات الإزالة والغلق والتشميع.. صور

جانب من الحملة
جانب من الحملة
آية الجارحي

 يواصل جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان تنفيذ حملاته المكثفة للتصدي لكافة صور المخالفات والتعديات التي تمس النظام العام وحقوق المواطنين.

في إطار توجهات الدولة الجادة لإحكام السيطرة العمرانية، وفرض سيادة القانون، والحفاظ على المظهر الحضاري داخل المدن الجديدة.


وفي هذا السياق، شنّ الجهاز حملة مكبرة، تحت إشراف المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز حدائق العاشر، لتنفيذ قرارات الإزالة والغلق والتشميع بالحي العاشر (النور) والحي الرابع عشر (الرواد).
وشملت الحملة تنفيذ عدد من قرارات الإزالة والغلق والتشميع للمخالفات القائمة، وذلك ضمن خطة متكاملة ينفذها الجهاز للتعامل الحاسم مع التعديات والإشغالات غير القانونية، لما تمثله من تأثير مباشر على السلامة العامة وجودة الحياة داخل الأحياء السكنية.
وشاركت في الحملة إدارات الإشغالات والتعديات، والأمن، والحركة، والمعدات، والنظافة والتجميل، والأحياء السكنية، وذلك في تنسيق كامل وتعاون مشترك مع شرطة التعمير، ومباحث التعمير، وشرطة المرافق، بما يضمن تنفيذ القرارات بكفاءة وحزم وانضباط.
وأسفرت الحملة عن تنفيذ ١٣٠ قرار إزالة وغلق وتشميع، ورفع كافة الإشغالات عن الوحدات السكنية والقطع والأراضي المخالفة، إلى جانب المرور على منطقتي صيدناوي والأردنية، حيث تم رفع الباعة الجائلين وإزالة جميع الإشغالات التي تعوق حركة المواطنين وتشوه المشهد الحضاري بالمنطقة.
وأكد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى أن الجهاز لن يتهاون مع أي مخالفات أو تعديات، مشددًا على أن الحملات المكبرة مستمرة وبشكل دوري ومفاجئ بكافة أحياء المدينة، لضمان الالتزام بالقانون والحفاظ على حقوق المواطنين.
وأوضح أن إعادة الانضباط والحفاظ على الطابع الحضاري لمدينة العاشر من رمضان يأتيان على رأس أولويات الجهاز، في إطار التزامه بتوفير بيئة عمرانية منظمة وآمنة، تليق بمكانة المدينة ودورها التنموي والصناعي.

العاشر من رمضان المدن الجديدة المخالفات التعديات

