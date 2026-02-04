روسيا تعلن تمديد معاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون لمدة 5 سنوات

أعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف تمديد معاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون بين روسيا والصين تلقائيا لمدة خمس سنوات.

وأشار أوشاكوف في تصريحات له نقلتها وسائل إعلام روسية إلى أن الرئيسان الروسي والصيني دعا إلى التعاون المتكافئ ومتبادل المنفعة بين الدول والقائم على مبادئ القانون الدولي.

وأكد أوشاكوف أيضا أن روسيا لم تتلق ردا رسميا من الولايات المتحدة بشأن مبادرة "نيوستارت" الروسية والتي تنتهي يوم 5 فبراير الجاري.

كما شدد أوشاكوف على دعم بلاده لموقف الصين بشأن تايوان.

ولفت أيضا إلى أن شي جين بينغ دعا بوتين للقيام بزيارة رسمية إلى الصين خلال عام 2026 حيث سيتم الاتفاق لاحقا على مواعيد وتفاصيل زيارة بوتين الرسمية إلى الصين خلال عام 2026.