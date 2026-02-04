قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
350 ألف شنطة غذائية.. مؤسسة أبو العينين تلبي احتياجات الأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان
الادعاء العام الإسرائيلي يوجه اتهامات لـ 12 مشتبها إسرائيليا بارتكاب جرائم في غزة
احذر.. تهريب المواد البترولية يعرضك للسجن 10 سنوات وغرامة 2 مليون جنيه
الفضائح تتوالى.. وثائق تكشف تسهيل وصول كسوة الكعبة إلى إبستين
ترحيب برلماني بقرار حجب لعبة روبلوكس.. ونواب: ضرورة قصوى لحماية الأمن القومي المجتمعي
كوماندوز وتعطيل كاميرات ورصاص.. كيف قُــ تل سيف الإسلام القذافي؟
بدء المباحثات الرسمية بين الرئيس السيسي ونظيره التركى في قصر الاتحادية
تكريم الفنان يحيى الفخرانى بجائزة الاستحقاق الكبرى لعام 2026
الخارجية الروسية تكشف حقيقة تصدير اليورانيوم المخصب من طهران إلى موسكو
رئيس إتصالات النواب لـ صدى البلد: تشريع جديد قريبا لوضع عقوبات على تطبيقات المراهنات والألعاب الإلكترونية
برقم الجلوس.. نتيجة الابتدائية والإعدادية عبر بوابة الأزهر الإلكترونية
الرئيس السيسي يستقبل نظيره التركي في قصر الاتحادية لإجراء مباحثات قمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

احذر.. تهريب المواد البترولية يعرضك للسجن 10 سنوات وغرامة 2 مليون جنيه

بنزين
بنزين
معتز الخصوصي

وضع القانون رقم 15 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التموين، وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، عقوبات لجريمة تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد أو الشروع فيه.

عقوبة تهريب المواد البترولية

وتنص المادة "3" مكرر "ج" من القانون رقم 15 لسنة 2019، على أن يعاقب على تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد أو الشروع فيه بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه وضعف قيمة المواد المهربة وتحكم بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة فى الجريمة.

وتنص المادة، على أنه فى حالة العود تضاعف العقوبة بحدها الأدنى والأقصى، فإذا ثبت ارتكاب الجانى الجريمة خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة فى الجريمة فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه ويجوز للمحكمة سحب الترخيص.

وكان قد أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء النشرة السنوية لوسائل نقل المواد البترولية  والغاز الطبيعي في مصر عام 2024/2025.

 وأهم مؤشراتها ما يلى:

 بلغ إجمالي الكميـات المنقولة بواسـطة وسـائل نقل المواد البترولية 101.3 مليـون طن متري بتكلفة نقل 52 مليار جنيه عام 2024 /2025 مقابـل 100.8 مليــون طــن متــري بتكلفة نقــل 46 مليار جنيه عــام 2023/2024 بنسبــة زيادة قدرها 0.5 ٪ .
بلـغ إجمالي الكميات المنقــولـة من المواد البترولية بواسطة صهاريــج السـكك الحـديدية  289 ألف طن متري عـام 2024/ 2025 مقـــابل 370 ألـف طـن متري عـــــــام 2023/ 2024 بنسبة انخفاض قدرها 21.9 ٪.
بلغـت الكــميات المنقولـــة باللــوارى 26.6 مليـــــون طـــــن متري عـام 2024/2025 مقابـل 26.4 مليون طن متري عام 2023/2024 بنسبة زيادة قدرها 0.8%.
بلــغ اعداد خطوط أنابيــب البتـرول الرئيسـيـة 88 خط بإجمالي اطوال6.3 ألف كم عام 2024/2025.

بلغ إجمالي الكميـات المنـــقولة من المواد البترولية متضمنة (المنتجات البترولية، الخــــــام، المتكثفــات، البوتاجــاز (بواسطــة خطـــوط انابيـــب البتــرول 64.5 مليـــون طــــن متـــري عــــام 2024/2025 مقــــابل62.7مليـون طن عام 2023 /2024 بنسبة زيادة قدرها  2.7٪.
بلغـت الكميات المنقولة من الزيت الخـــام والمنتجات البترولية بالناقلات الساحلية المستأجـرة  9.8 مليـون طن عام 2024/ 2025 مقابـل   11.2 مليــون طن متــري عـام 2023/2024 بنسبة انخفاض قدرها 13 ٪.
بلغت الكميات المنقولة من الغاز الطبيعي 60مليار متر مكعب منها 59.5 مليار متر مكعب للسوق المحلى بنسبـــة 99.2% و 0.5 مليــار مـتـــر مكعــب للتصديــر بنسبــة 0.8% , بتكلفــــة نقــل  4.8 مليــار جنيــه 
عــام 2024/2025 مقابـــل 64.4 مليـار متـــر مكــعب بتكلفة نقـــل  3.2 مليــار جنيـــه عام 2023/2024 بنسبة انخفـاض قدرهـا 7 ٪.
بلغ متوسط نصيب الفرد من استهلاك الغاز الطبيعي 0.5 م3 / يوم عام 2024/2025 .

قانون التموين قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تهريب المواد البترولية المواد البترولية المنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

ارتفاع جديد.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء |كم يصل سعر الكيلو

صورة أرشيفية

الذهب يعاود الارتفاع مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء

سيف الإسلام القذافي

بيان جديد .. النائب العام الليبي يكشف تفاصيل اغتيــ.ـال سيف الإسلام القذافي

التربية والتعليم

بسبب كثافة الطلاب.. تفاصيل تأخر نتيجة الشهادة الإعدادية في 8 محافظات

دواجن بيضاء

الأوراك بـ 110 .. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم يصدر 13 قرارا عاجلاً قبل بداية الترم الثاني في المدارس

الأب المتهم

سيدة سوهاج بعد هدم والدها لمنزلها باللودر والقبض عليه: “ماحدش يتدخل بيني وبين أبويا”|خاص

ييس توروب

رد فعل غير مُتوقع من «تورب» بشأن تأثر الفريق بغياب إمام عاشور

ترشيحاتنا

بيراميدز

تشكيل بيراميدز لمواجهة سموحة في الدوري

كامويش

لو لاعب معتزل هيسجلها.. علاء ميهوب يعلق على فرصة كامويش الضائعة أمام البنك الأهلي

زيزو

اتحاد الكرة يحيل ملف شكوى زيزو والزمالك للجنة شؤون اللاعبين الجديدة

بالصور

ماكلارين تستحضر مجد الفورمولا 1 في 10 سيارات مكشوفة برتقالية اللون

ماكلارين
ماكلارين
ماكلارين

مياه بيضاء تهدد بصرك.. طبيب يفجر أسرارًا لم تخبرك بها العيون من قبل

مياه بيضاء تهدد بصرك.. طبيب يفجر أسرار لم تخبرك بها العيون من قبل!
مياه بيضاء تهدد بصرك.. طبيب يفجر أسرار لم تخبرك بها العيون من قبل!
مياه بيضاء تهدد بصرك.. طبيب يفجر أسرار لم تخبرك بها العيون من قبل!

أسباب صادمة لقصر النظر بعد عملية الليزك

أسباب قصر النظر بعد عملية الليزك
أسباب قصر النظر بعد عملية الليزك
أسباب قصر النظر بعد عملية الليزك

طريقة عمل البط بالبرتقال ..وصفة سحرية

بط بالبرتقال
بط بالبرتقال
بط بالبرتقال

فيديو

علا رشدي

علا رشدي تشيع جثمان والدها بالدموع.. وأحمد السعدني أبرز الحاضرين

تصريحات كهربا

نصيحة لإمام وأمنية الأهلي ورسالة شيكا.. أبرز تصريحات كهربا تكشف المستور

"يا أسماء أنا أبوكي

«يا أسماء أنا أبوكي ونفسي أشوفك وهما بيضربوني».. فيديو صادم يُثير جدل السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

المزيد