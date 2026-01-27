قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
العمر مجرد رقم.. أساطير كرة القدم تتحدى الزمن وتعيد كتابة التاريخ في الملاعب
فضيحة فساد تهز الزراعة.. اختلاس ملايين الجنيهات وتحويل للنيابة| القصة الكاملة
مواعيد بدء الدراسة والامتحانات|تفاصيل الخريطة الزمنية لـ الفصل الدراسي الثاني 2026 بالمدارس
بسبب مشهد درامي.. التمريض تستغيث بالرئيس للحفاظ على كرامة العاملين بالمهنة
الوزراء: مصر أكبر دولة مضيفة للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا خلال عام 2025
مدبولي: تطوير منظومة العمل داخل الجهاز الإداري يمثل عنصرًا حاسمًا في دعم خطط التنمية
سعر الذهب اليوم الثلاثاء.. عيار 21 الآن
رئيس الوزراء يتفقد أقسام مستشفى كليوباترا ويؤكد: يقدم خدمات بمعايير عالمية
النيابة تحيل عمرو أديب للمحاكمة بتهمة سب وقذف مرتضى منصور| تفاصيل
14 ثانية .. فيديو الممرضة داخل ثلاجة الموتى يثير الجدل والقانون يرد
نهائيات دوري أبطال أوروبا.. اللحظات التي صنعت أساطير القرن الحادي والعشرين
مانشستر سيتي يضع عمر مرموش في مفترق الطرق.. هل يبقى النجم المصري أم يرحل؟
اقتصاد

نقل 101.3مليـون طن متري بواسـطة وسـائل نقل المواد البترولية خلال 2024/2025

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء
آية الجارحي

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليـوم الثلاثاء   الموافق   27/   1 /   2026 النشرة السنوية لوسائل نقل المواد البترولية  والغاز الطبيعي في مصر عام 2024/2025.

 وأهم مؤشراتها ما يلى :

 بلغ إجمالي الكميـات المنقولة بواسـطة وسـائل نقل المواد البترولية 101.3 مليـون طن متري بتكلفة نقل 52 مليار جنيه عام 2024 /2025 مقابـل 100.8 مليــون طــن متــري بتكلفة نقــل 46 مليار جنيه عــام 2023/2024 بنسبــة زيادة قدرها 0.5 ٪ .
بلـغ إجمالي الكميات المنقــولـة من المواد البترولية بواسطة صهاريــج السـكك الحـديدية  289 ألف طن متري عـام 2024/ 2025 مقـــابل 370 ألـف طـن متري عـــــــام 2023/ 2024 بنسبة انخفاض قدرها 21.9 ٪.
بلغـت الكــميات المنقولـــة باللــوارى 26.6 مليـــــون طـــــن متري عـام 2024/2025 مقابـل 26.4 مليون طن متري عام 2023/2024 بنسبة زيادة قدرها 0.8%.
بلــغ اعداد خطوط أنابيــب البتـرول الرئيسـيـة 88 خط بإجمالي اطوال6.3 ألف كم عام 2024/2025.

بلغ إجمالي الكميـات المنـــقولة من المواد البترولية متضمنة (المنتجات البترولية، الخــــــام، المتكثفــات، البوتاجــاز (بواسطــة خطـــوط انابيـــب البتــرول 64.5 مليـــون طــــن متـــري عــــام 2024/2025 مقــــابل62.7مليـون طن عام 2023 /2024 بنسبة زيادة قدرها  2.7٪.
بلغـت الكميات المنقولة من الزيت الخـــام والمنتجات البترولية بالناقلات الساحلية المستأجـرة  9.8 مليـون طن عام 2024/ 2025 مقابـل   11.2 مليــون طن متــري عـام 2023/2024 بنسبة انخفاض قدرها 13 ٪.
بلغت الكميات المنقولة من الغاز الطبيعي 60مليار متر مكعب منها 59.5 مليار متر مكعب للسوق المحلى بنسبـــة 99.2% و 0.5 مليــار مـتـــر مكعــب للتصديــر بنسبــة 0.8% , بتكلفــــة نقــل  4.8 مليــار جنيــه 
عــام 2024/2025 مقابـــل 64.4 مليـار متـــر مكــعب بتكلفة نقـــل  3.2 مليــار جنيـــه عام 2023/2024 بنسبة انخفـاض قدرهـا 7 ٪.
بلغ متوسط نصيب الفرد من استهلاك الغاز الطبيعي 0.5 م3 / يوم عام 2024/2025 .

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المواد البترولية الغاز الطبيعي

