نقل 101.3مليـون طن متري بواسـطة وسـائل نقل المواد البترولية خلال 2024/2025

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليـوم الثلاثاء الموافق 27/ 1 / 2026 النشرة السنوية لوسائل نقل المواد البترولية والغاز الطبيعي في مصر عام 2024/2025.

وأهم مؤشراتها ما يلى :

بلغ إجمالي الكميـات المنقولة بواسـطة وسـائل نقل المواد البترولية 101.3 مليـون طن متري بتكلفة نقل 52 مليار جنيه عام 2024 /2025 مقابـل 100.8 مليــون طــن متــري بتكلفة نقــل 46 مليار جنيه عــام 2023/2024 بنسبــة زيادة قدرها 0.5 ٪ .

بلـغ إجمالي الكميات المنقــولـة من المواد البترولية بواسطة صهاريــج السـكك الحـديدية 289 ألف طن متري عـام 2024/ 2025 مقـــابل 370 ألـف طـن متري عـــــــام 2023/ 2024 بنسبة انخفاض قدرها 21.9 ٪.

بلغـت الكــميات المنقولـــة باللــوارى 26.6 مليـــــون طـــــن متري عـام 2024/2025 مقابـل 26.4 مليون طن متري عام 2023/2024 بنسبة زيادة قدرها 0.8%.

بلــغ اعداد خطوط أنابيــب البتـرول الرئيسـيـة 88 خط بإجمالي اطوال6.3 ألف كم عام 2024/2025.

بلغ إجمالي الكميـات المنـــقولة من المواد البترولية متضمنة (المنتجات البترولية، الخــــــام، المتكثفــات، البوتاجــاز (بواسطــة خطـــوط انابيـــب البتــرول 64.5 مليـــون طــــن متـــري عــــام 2024/2025 مقــــابل62.7مليـون طن عام 2023 /2024 بنسبة زيادة قدرها 2.7٪.

بلغـت الكميات المنقولة من الزيت الخـــام والمنتجات البترولية بالناقلات الساحلية المستأجـرة 9.8 مليـون طن عام 2024/ 2025 مقابـل 11.2 مليــون طن متــري عـام 2023/2024 بنسبة انخفاض قدرها 13 ٪.

بلغت الكميات المنقولة من الغاز الطبيعي 60مليار متر مكعب منها 59.5 مليار متر مكعب للسوق المحلى بنسبـــة 99.2% و 0.5 مليــار مـتـــر مكعــب للتصديــر بنسبــة 0.8% , بتكلفــــة نقــل 4.8 مليــار جنيــه

عــام 2024/2025 مقابـــل 64.4 مليـار متـــر مكــعب بتكلفة نقـــل 3.2 مليــار جنيـــه عام 2023/2024 بنسبة انخفـاض قدرهـا 7 ٪.

بلغ متوسط نصيب الفرد من استهلاك الغاز الطبيعي 0.5 م3 / يوم عام 2024/2025 .