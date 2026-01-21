قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جيش الاحتلال يزعم اغتياله قياديا بحزب الله
اتحاد الطائرة يعلن جدول مباريات الدور النهائي لدوري المرتبط رجال
جيش الاحتلال الإسرائيلي: نشن غارات على أهداف تابعة لحزب الله في جنوب لبنان
للاطمئنان على صحته.. اتصال هاتفي من عدلي منصور بالبابا تواضروس
أسماء جلال تثير الجدل بفستان يقترب من 200 ألف جنيه
كل ده عشان إعلان المسلسل نزل .. ياسمين عبد العزيز ترد بغضب على حملات الهجوم ضدها
ترامب يهاجم الدنمارك مجدداً: لن ننسى رفضها استحواذنا على جرينلاند
النادي الأهلي يزف بشرى لجماهيره بشأن مباراة يانج أفريكانز
قيادي بمستقبل وطن: رؤية الرئيس السيسي في دافوس ترسخ أسسا اقتصادية قوية
مي عمر تخطف الأنظار بصور جديدة من الطائرة
نتيجة أولى ثانوي 2026 .. المدارس تعلن ظهورها
عام مليء بالحب والنجاح.. ليلى علوي تهنئ ياسمين صبري بعيد ميلادها الـ 38
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

مسابقات وإتاحة البيانات الرسمية.. المركزي للإحصاء يشارك بمعرض الكتاب

جانب من المشاركة
جانب من المشاركة
آية الجارحي

يشارك الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته السابعة والخمسين، خلال الفترة من 21 يناير وحتى 3 فبراير، بمركز مصر للمعارض الدولية.

ويواصل الجهاز حضوره للعام الثامن عشر على التوالي، في تأكيد على إيمانه بدوره المجتمعي في "نشر المعرفة الإحصائية، وتعزيز الوعي بالبيانات الرسمية"؛ باعتبارها أساسًا للتنمية وصنع القرار.

وتأتي مشاركة المركزي للتعبئة والإحصاء هذا العام؛ في إطار رؤية متكاملة تهدف إلى الوصول بالمعلومة الإحصائية إلى جميع فئات المجتمع، حيث تتنوع الأنشطة المقدمة داخل جناح الجهاز، لتخاطب الأطفال والشباب والكبار، بأساليب مبسطة وتفاعلية، تعكس حرص الجهاز على جعل الإحصاء قريبًا من المواطن وسهل الفهم ومتصلاً بحياته اليومية. 

وفي هذا السياق، ينظم الجهاز مجموعة من المسابقات المتنوعة للأطفال والكبار، مع تقديم جوائز تشجيعية للفائزين، في إطار استخدام أدوات جذب مبتكرة؛ لترسيخ الثقافة الإحصائية بأسلوب شيق وغير تقليدي.

توفير البيانات من خلال (QR Code)

وأوضوح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أنه في إطار سعيه إلى تطوير آليات إتاحة البيانات وتعزيز التحول الرقمي؛ يوفّر كل النشرات والبيانات الإحصائية من خلال (QR Code)، بما يتيح لمستخدمي البيانات والباحثين والجمهور سهولة وسرعة الوصول إلى المعلومات الرسمية المحدثة في أي وقت.

ويأتي ذلك؛ دعمًا لتمكين مستخدمي البيانات من الاعتماد على مصادر موثوقة، وتيسير الاستفادة من الإحصاءات في دعم البحث العلمي وصنع القرار.

كما يقدم الجهاز خلال مشاركته عروضًا خاصة على البرامج التدريبية والمنح التي يقدمها مركز تنمية الموارد البشرية التابع للجهاز، وهو مركز معتمد دوليًا، ويقدم باقة متنوعة من الدورات والبرامج التي تلبي متطلبات سوق العمل المعاصر، وعلى رأسها برامج الذكاء الاصطناعي، واللغات، والبرمجة، والحاسب الآلي، بما يسهم في بناء قدرات الشباب ورفع كفاءتهم المهنية.

وأشارا إلى أنه انطلاقًا من اختيار دولة رومانيا ضيف شرف للمعرض هذا العام؛ يشارك الجهاز بـ"عرض مرئي" يسلط الضوء على العلاقات الاقتصادية بين مصر ورومانيا، والذي يُعد بمثابة نافذة معرفية تُبرز أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، ودور البيانات الإحصائية في توثيق هذه العلاقات.

دقيقة إحصائية

ونوه الجهاز، بأنه في إطار تبسيط المعلومة الإحصائية وتقديمها بصورة جذابة؛ يقدم سلسلة حلقات قصيرة بعنوان “دقيقة إحصائية”، وهي مبادرة توعوية تهدف إلى رفع الوعي الإحصائي لدى الجمهور؛ من خلال محتوى سريع ومباشر، يعتمد على لغة سهلة، ورسائل واضحة.

وأضاف: وإيمانًا بأن الطفل هو سفير الوعي داخل أسرته؛ يحرص الجهاز على مخاطبة الأطفال بلغة تناسب أعمارهم، من خلال الشخصية الكارتونية “حسيب”، التي تقدم المفاهيم والمعلومات الإحصائية بطريقة مبسطة وجذابة، تساعد على ترسيخ المعلومة في أذهان الأطفال بسلاسة. 

كما يوفر الجهاز موقعًا إلكترونيًا مخصصًا للأطفال بعنوان "نشر المعرفة"، يضم محتوى تعليميًا مبسطًا مرتبطًا بالمناهج الدراسية، إلى جانب مسابقة تفاعلية بجوائز مشوقة تهدف إلى جذب الأطفال وتعريفهم بدور الجهاز وأهمية الإحصاء.

وفي السياق ذاته، يعرض الجهاز فيلمًا توثيقيًا يستعرض أبرز إنجازات الجهاز خلال عام 2025، والذي يُعد عامًا حافلًا بالفعاليات والإصدارات الإحصائية، ويعكس قدرة الجهاز على توفير البيانات والنشرات الإحصائية الرسمية وفق أعلى معايير الدقة والشفافية، بما يدعم متخذي القرار ويخدم خطط التنمية المستدامة.

ولفت الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن مشاركته في معرض القاهرة الدولي للكتاب، تؤكد التزامه المستمر بدوره التوعوي والتنموي، وسعيه الدائم إلى بناء مجتمع واعٍ بالرقم، مدرك لقيمة البيانات، ومشارك بفاعلية في مسيرة التنمية.

واختتم بيانه: وفي هذا الإطار، يدعو الجهاز، المواطنين، وزوار المعرض، إلى زيارة جناح الجهاز في صالة 3 – جناح B36؛ للتعرّف عن قرب على أنشطته المتنوعة، والمشاركة في الفعاليات والمسابقات، والاستفادة من المحتوى الإحصائي المبسط، في تجربة معرفية تجمع بين المعلومة والتفاعل والمتعة.

