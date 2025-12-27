إحصاء حكومي .. مصر ثاني أعلى دولة في معدل النمو بالشرق الأوسط

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك حول أعلى معدل نمو في الشرق الأوسط.

اعلي معدل نمو في الشرق الأوسط



واوضح الانفوجراف ان مصر ثاني أعلى دولة من حيث معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2026، مع توقعات بنمو اقتصادي يبلغ 5.2%.



وأشار الانفوجراف ان معدل النمو المتوقع لمعظم أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 4% خلال عام 2026.



وجاء في المركز الأول الأول دولة الإمارات والمركز الثاني مصر والمركز الثالث دولة قطر والمركز الرابع المملكة العربي السعودية.