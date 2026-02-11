استمرار المشروع القومي للموهبة الحركية بالصالة المغطاة بالوادي الجديد

تواصل مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد «إدارة الأداء الرياضي» تنفيذ تدريبات المشروع القومي للموهبة الحركية بالصالة المغطاة، وذلك ضمن الخطة المعتمدة لاكتشاف ورعاية المواهب الرياضية، وذلك تحت رعاية وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد، وبإشراف محمد فكري مدير عام مديرية الشباب والرياضة.



الفعاليات أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع

وتُقام التدريبات بانتظام أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع، تحت إشراف الجهاز الفني والإداري للمشروع، ووفق برامج تدريبية علمية تهدف إلى تنمية القدرات البدنية والحركية للمشاركين، في إطار العمل على إعداد أبطال أولمبيين من الصغر وبناء قاعدة رياضية قوية داخل المحافظة.

ويأتى استمرار التدريبات ضمن استراتيجية وزارة الشباب والرياضة لصناعة جيل جديد من الأبطال الرياضيين القادرين على تمثيل مصر في البطولات القارية والدولية، تأكيدًا لاهتمام الدولة بالاستثمار في النشء ورعاية المواهب الواعدة.