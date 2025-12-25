قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل استخدام شبكات الواي فاي دون إذن أكل لأموال الناس بالباطل؟.. الإفتاء توضح
15.7 مليون سائح.. خريطة مضاعفة عوائد السياحة المصرية إلى 30 مليار دولار
مستشار مجلس الوزراء: الدولة تعمل من أجل المواطن البسيط والمرحلة المقبلة لقطف ثمار الإصلاح
بالاتفاق بين الخطيب وأبو علي.. حارس الأهلي إلى المصري في يناير
أستراليا: اعتقال رجل بعد تأييده لهجوم سيدني على وسائل التواصل الاجتماعي
كأس أمم أفريقيا.. محمد عبدالجليل يتوقع نتيجة مباراة مصر وجنوب إفريقيا
قرآن الفجر.. عضو لجنة الفتوى بالأزهر يصحح اعتقادا خاطئا
تحذير من الأرصاد: شبورة مائية كثيفة تضرب الطرق صباحاً.. وهذه هي المناطق المتأثرة
محامي أمريكي: نتنياهو اعترف بأن تعيين بن غفير وسموتريتش كان "خطأً" ولم يُصلحه
قوات الأمن السورية تعتقل زعيم تنظيم داعش في دمشق
في غرفة الدمج.. مدرس عربي يهتك عرض طفل يعاني من تأخر ذهني بالهرم
مستشار مجلس الوزراء: الدولة تعمل من أجل المواطن البسيط والمرحلة المقبلة لقطف ثمار الإصلاح

أكد هاني يونس، المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء، أن الفترة الماضية كانت مخصصة لبناء الدولة المصرية واستعادة كفاءتها، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة سيكون تركيزها الأساسي أن يشعر المواطن بشكل واضح وملموس بنتائج ما تحمله من إصلاح اقتصادي.

وقال يونس، خلال مداخلة هاتفية مع قناة صدى البلد، إن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد أن الدولة تعمل من أجل المواطن البسيط، وتعي تمامًا أن المواطن تحمل الجزء الأكبر من تداعيات الإصلاح الاقتصادي، وهو ما تُقدّره الدولة وتضعه في صدارة أولوياتها خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن ملفات الصحة والتعليم وخفض الدين ستكون على رأس الملفات التي سيتم التركيز عليها خلال المرحلة القادمة.

وشدد يونس على أن رئيس الوزراء حسم مسألة الأعباء الاقتصادية بشكل واضح، مؤكدًا أنه لن يتم فرض أي أعباء جديدة على المواطن خلال العام المقبل، في ظل التحسن التدريجي في المؤشرات الاقتصادية، والنتائج الإيجابية التي بدأت تظهر على أرض الواقع.

وفي سياق استعراض ما تحقق، أوضح يونس أن العديد من الأزمات التي كانت قائمة في عام 2014 لم تعد موجودة اليوم، وعلى رأسها انقطاعات الكهرباء وانتشار المناطق العشوائية غير الآمنة، لافتًا إلى أن المواطنين الذين كانوا يعيشون في هذه المناطق يتمتعون حاليًا بحياة مستقرة داخل مشروعات سكنية متكاملة تضاهي ما ينفذه القطاع الخاص.

وبشأن سوق العمل، أكد هاني يونس، المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء أن معدل البطالة انخفض من 13% خلال عامي 2013-2014 إلى 6.2% حاليًا، رغم الزيادة السكانية التي بلغت نحو 22 مليون مواطن، مشيرًا إلى أن المشروعات القومية وفرت فرص عمل واسعة للشباب، وكان لها دور حاسم في امتصاص هذه الزيادة السكانية.

وحول الانتقادات المتعلقة بالمشروعات القومية، أوضح يونس أن البنية التحتية لم تكن خيارًا ثانويًا، مشددًا على أنه لا يمكن جذب استثمارات أو تحقيق تنمية دون شبكة طرق ومرافق قوية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على تقليل زمن الانتقال وربط المحافظات والمناطق المختلفة.

وأكد أن مبادرة حياة كريمة أحدثت نقلة نوعية في الريف المصري، بعد إدخال الخدمات الأساسية وتحسين مستوى المعيشة داخل القرى، موضحًا أن الأموال التي أُنفقت كانت موجهة لإقامة دولة حديثة وبنية أساسية وخدمات يستفيد بها المواطن.

وأضاف أن الدولة اتجهت إلى إنشاء المدن الجديدة لاستيعاب الزيادة السكانية السنوية التي تقترب من 2 مليون مواطن، تجنبًا للتعدي على الأراضي الزراعية أو العودة إلى العشوائيات، مؤكدًا أن العاصمة الإدارية الجديدة تمثل درة التاج، وأن مدينة العلمين الجديدة لعبت دورًا محوريًا في جذب استثمارات كبرى وزيادة معدلات السياحة.

واختتم يونس مداخلته قائلا "مؤشراتنا الايجابية جيدة .. تحملنا الكثير والفترة القادمة سيكون التركيز فيها ان يشعر المواطن بنتائج ما تم من إصلاح. 

