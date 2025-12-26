أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع .. إنفوجراف

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلالها أبرز أنشطة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسبوع الجاري من 20 حتى 26 ديسمبر ٢٠٢٥، والتي شملت لقاءات واجتماعات ومتابعات للمشروعات والملفات الحيوية.

تضمنت الأنشطة، إجراء رئيس الوزراء جولة تفقدية موسعة بمطار القاهرة الدولي، حيث أكد على وجود تعليمات مشددة من الرئيس بضرورة اتباع منظومة تشغيل متطورة تشمل أحدث النظم في مجالات الملاحة الجوية والعمليات الأرضية وإدارة المباني، كما اجتمع مع وزير الطيران عقب الجولة، لاستعراض الرؤية الشاملة واستراتيجيات تطوير شركة مصر للطيران.

كما شهد رئيس الوزراء توقيع عقد تشغيل فندق "الكونتيننتال" التاريخي وسط القاهرة في أول دخول لعلامة "تاج" الهندية العالمية إلى السوق المصرية، مؤكدًا أن إحياء الفندق يعد نموذجًا ناجحًا للشراكة مع القطاع الخاص العالمي ضمن رؤية الدولة للحفاظ على التراث المعماري واستثماره اقتصاديًا بأسلوب عصري ومستدام.

ومن المقرر إعادة إحياء "الكونتيننتال" كفندق 5 نجوم، بطاقة تصل إلى نحو 300 غرفة، مع الحفاظ على الطراز المعماري التاريخي والواجهة الأصلية للمبنى.

وشملت الأنشطة، لقاء رئيس الوزراء مع وزير الكهرباء لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الطاقة المتجددة، حيث أشار إلى التوجيهات الرئاسية بتوفير مختلف أوجه الدعم لمشروعات الطاقة المتجددة، خاصة فيما يتعلق بتأهيل الشبكة ورفع كفاءة خطوط نقل الكهرباء.

وخلال اللقاء، تم استعراض موقف مشروعات التغذية الكهربائية لمشروعات الاستصلاح الزراعية بالدلتا الجديدة، كما تمت الإشارة إلى أن إجمالي قدرات الطاقة المتجددة وصل الآن إلى 8866 ميجاوات من طاقة الرياح، والطاقة الشمسية، والمصادر المائية، هذا إلى جانب 300 ميجاوات/ ساعة قدرات بطاريات التخزين.

وتضمنت الأنشطة، اجتماع رئيس الوزراء لمتابعة الموقف التنفيذي لتطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، موضحًا أن هناك توجيهات رئاسية بإسراع الخطى في تنفيذ المنظومة بجميع مناطق الجمهورية، والعمل على ضم أكبر عدد من المحافظات تباعًا، كما طالب بتوفير موارد إضافية أو استثنائية لكل من منظومة التأمين الصحي الشامل و"حياة كريمة".

وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى وصول إجمالي عدد المستفيدين من المنظومة إلى 5.2 مليون مستفيد في 6 محافظات، فيما بلغت متوسط نسبة التسجيل 81.7% من إجمالي عدد السكان، كما بلغت نسبة غير القادرين 16% من إجمالي المسجلين بالمنظومة.

كما التقى مع وزير التموين، لمتابعة مستجدات ملف تطوير منظومة الدعم، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مؤكدًا أن الدولة تتعامل مع ملف الدعم كأحد الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، موجهًا باستمرار التنسيق بين وزارة التموين وكافة الجهات المعنية، مع مواصلة العمل الفني والتنظيمي، وعرض نتائج ما يتم التوصل إليه في التوقيت المناسب، لاتخاذ ما يلزم من خطوات في إطار تطوير منظومة الدعم.

شملت الأنشطة، إجراء رئيس الوزراء جولة تفقدية في مشروعات "حياة كريمة" بقرى مركز الصف بمحافظة الجيزة، حيث أكد أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" أعظم مشروع في القرن الحادي والعشرين للدولة المصرية، لخدمة أكثر من 60 مليون مواطن في القرى المستهدفة.

خلال الجولة، تفقد محطة رفع "الفهميين" للصرف الصحي، ومحطة مياه الشرب بأرض المشتل، بالإضافة إلى مجمع خدمات المواطنين ووحدة طب الأسرة بقرية "الودي"، وزيارة مدرسة أسكر الابتدائية.

كما شهد رئيس الوزراء مراسم توقيع 3 عقود مشروعات صناعية داخل نطاق المطور الصناعي "تيدا- مصر" بـ "اقتصادية قناة السويس" باستثمارات 1.15 مليار دولار، وتمت الإشارة إلى أن العقود الثلاثة ترفع إجمالي الاستثمارات التي جذبتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى نحو 5.1 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025/2026.

وفي نفس السياق، شهد رئيس الوزراء توقيع بروتوكولي تعاون بشأن تدقيق وتوحيد أرقام الصادرات والواردات المصرية بين الجهات الوطنية مُصدرة البيانات، حيث صرح بأن توقيع البروتوكولين يأتي في إطار التحـول الاستراتيجي نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري ذات القيمة المضافة المرتفعة، وتوسيع قاعدة الصادرات الوطنية وتعزيز الثقة فيها.

وتضمنت الأنشطة، اجتماع رئيس الوزراء لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات مدينتي "رأس الحكمة الجديدة" و"شمس الحكمة"، حيث أكد سيادته على الاهتمام بإتاحة وتوفير مختلف الخدمات لأهالي المجتمع البديل بـ "شمس الحكمة"، والإسراع بمعدلات تنفيذ أعمال ومشروعات الطرق والمرافق وما يتعلق بالبنية التحتية والخدمات المقدمة لهم.

وخلال الاجتماع، تم استعراض موقف إزالة الاشغالات بمدينة رأس الحكمة الجديدة، وما يتم صرفه من تعويضات سواء للمباني، أو قطع الأراضي، أو المغروسات.