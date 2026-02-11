محافظ الدقهلية يستوقف سيارات توزيع البوتاجاز.. فحص ومعايرة عينات عشوائية

استوقف اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، سيارات محملة باسطوانات البوتاجاز، لمراجعة الأوزان ومعايرة بعض العينات العشوائية من الاسطوانات المنزلية، وذلك خلال جولته في مركز أجا ومدينتي المنصورة وطلخا.

وأكد محافظ الدقهلية أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرصه على المتابعة الميدانية لكافة القطاعات الخدمية التي تمس احتياجات المواطنين اليومية، والحفاظ على موارد الدولة وتوجيهها في المسار الصحيح، ومواجهة أي استغلال أو جشع من قبل القائمين على إدارة محطات التعبئة أو سيارات التوزيع.

وكلف المحافظ ، علي حسن، وكيل وزارة التموين، بشن حملات تفتيشية مستمرة ومفاجئة على سيارات التوزيع ومحطات التعبئة والمستودعات، وتشديد الرقابة عليها وإحالة المخالفين للنيابة العامة، بما يضمن ردع أي محاولات للغش التجاري أو التلاعب بأسعار وحصص الدعم المخصصة للمواطنين.