الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بروتوكول تعاون بين القومي للطفولة ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء

أمل مجدى

شهدت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، مراسم توقيع بروتوكول تعاون لتقديم الدعم الفني لمراجعة الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة وصياغة الخطة التنفيذية الخاصة بها، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز حقوق الطفل وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة للطفولة المبكرة.

ووقّع البروتوكول الدكتور وائل عبد الرازق، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتورة هبة عبد المنعم، رئيس الإدارة المركزية لمتابعة الاستراتيجيات الوطنية.

وأكدت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس، أن توقيع البروتوكول يمثل خطوة مهمة في مسار تطوير منظومة الطفولة المبكرة، حيث تحظى هذه المرحلة بأولوية قصوى لدى الدولة المصرية باعتبارها الأساس الحقيقي لبناء الإنسان، موضحة أن مراجعة الاستراتيجية الوطنية وصياغة خطة تنفيذية واضحة من شأنهما تعظيم الأثر الإيجابي للسياسات والبرامج الموجهة للأطفال في هذه المرحلة العمرية المهمة، بما يضمن جودتها وتحديثها وفق أفضل الممارسات والمعايير المعتمدة، إلى جانب إعداد خطة تنفيذية واضحة وقابلة للتطبيق.

وأضافت رئيسة المجلس أن التعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء يعكس نهج الدولة القائم على التكامل المؤسسي والاستناد إلى البيانات والدراسات العلمية في صياغة السياسات العامة، مشيرة إلى حرص المجلس الدائم على أن تكون الاستراتيجيات الوطنية قابلة للتنفيذ ومبنية على أسس علمية، بما يضمن المتابعة والتقييم المستمرين لتحقيق أفضل النتائج على أرض الواقع، وتحقيق العدالة في تقديم الخدمات للأطفال. وأكدت أن مثل هذه الشراكات الوطنية تسهم في ترجمة الأهداف الاستراتيجية إلى برامج وإجراءات عملية تمس حياة الأطفال وأسرهم، وتدعم حق كل طفل في بداية آمنة وصحية، وتسهم في تحسين أوضاع الأطفال في سنواتهم الأولى.

ومن جانبه، أشاد الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بالدور الوطني للمجلس القومي للطفولة والأمومة باعتباره الآلية الوطنية المعنية بقضايا الطفولة والأمومة، مؤكدًا أن هذا الاتفاق يمثل نواة لتعاون مثمر بين المجلس والمركز.

وأوضح أن التعاون سيشمل مراجعة الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة، وصياغة الخطة التنفيذية الخاصة بها، ورفعها على نظام المعلومات الوطني لمتابعة الاستراتيجيات التابع لمركز المعلومات، بما يتيح متابعتها وتقييم محاور العمل المشترك، وضمان تنفيذ المحاور الرئيسية للاستراتيجية، والتي ترتكز على مجموعة من الجوانب التكاملية التي تضمن النمو السليم والشامل للطفل، وتشمل الجوانب الصحية، والتغذية، والحماية، والرعاية، ودعم الأسرة، والتمكين المجتمعي، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، وتطوير السياسات والتشريعات الداعمة للطفولة المبكرة، ووضع آليات متابعة وتقييم لتنفيذ الاستراتيجية.

حضر مراسم التوقيع من جانب المجلس القومي للطفولة والأمومة السيدة ميراي نسيم، عضو مجلس الإدارة، والدكتور هناء السيد، والمهندسة شاهيناز شتي، مستشاري المجلس، ومحمد درويش، مدير وحدة التخطيط، وهند العنتبلي، مدير برنامج الطفولة المبكرة بالمجلس.

كما حضر من جانب مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الدكتور أسامة الفيومي، رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والدكتورة خديجة عرفة، رئيس الإدارة المركزية للتواصل المجتمعي، والمهندس وليد جادو، رئيس الإدارة المركزية للتخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي.

