الإحصاء: 8.8% ارتفاعًا في حجم الصادرات المصرية إلى رومانيا

تنطلق اليوم فعاليات الدورة الـ57 من معرض القاهرة الدولى للكتاب تحت شعار " من يتوقف عن القراءة ساعة يتوقف قرونًا " وتحل جمهورية رومانيا ضيف شرف الدورة الحالية في إطار الاستعداد للاحتفال بمرور 120 عامًا على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين،

وتزامناً مع اختيار جمهورية رومانيا ضيف شرف الدورة الحالية أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بياناً صحفياً يتضمن العلاقات الاقتصادية بين مصر ورومانيا.

وكشفت بيانات الجهاز اليوم عن ارتفاع حجم الصادرات المصرية إلى رومانيا لتصل إلى 517 مليون دولار خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2025 مقابل 475.3 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2024 بنسبة ارتفاع قدرها 8.8 % ، بينما بلغت حجم الواردات من رومانيا 320.8 مليون دولار خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2025 مقابل 399.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2024 بنسبة انخفاض قدرها 19.7 %.



وقد كشف بيانات الجهاز عن وصول حجم التبادل التجاري بين مصر ورومانيا إلى 837.8 مليون دولار خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2025 مقابل 874.8 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2024.



أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى رومانيا من يناير حتى نوفمبر 2025



1. أسمدة بقيمة 155.1 بقيمة مليون دولار.

2. وقود وزيوت معدنية بقيمة 77.6 مليون دولار .

3. حديد وصلب بقيمة 56.1 مليون دولار .

4. خضروات وفواكه بقيمة 50.8 مليون دولار .

5. الات وأجهزة كهربائية بقيمة 38.8 مليون دولار .

أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من رومانيا من يناير حتى نوفمبر 2025

1. حبوب بقيمة 139.7 مليون دولار.

2. تبغ بقيمة 37.4 مليون دولار.

3. الات وأجهزة كهربائية بقيمة 35.2 مليون دولار.

4. مصنوعات من حديد أو صلب بقيمة 34.2 مليون دولار.

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين في رومانيا 8.2 مليون دولار خلال العام المالى 2024/2025 مقابل 4.5 مليون دولار خـــلال العام المالى 2023/ 2024، بينما بلغت قيمة تحويلات الرومانيين العاملين 1.6 مليون دولار خلال العام المالى 2024/2025 مقابل 1.2 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024 .



وقد بلغت قيمة الاستثمارات الرومانية في مصر 7 مليون دولار خلال العام المالى 2024/ 2025 مقابل 900 ألف دولار خلال العام المالى2023/2024 .

وسجـــل عدد سكــان مصـــر 108.6 مليـــون نسمـــة خلال يناير2026، بينمـــا سجــــل عــدد سكان رومانيا 19 مليون نسمة خلال نفس الفترة .



وبلـــغ عـدد المصريين المتواجديـن برومانيا طبقــاً لتقـديـرات البعثة 4000 مصري حتى نهاية عام 2024 .