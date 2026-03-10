تداول 45 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة (9) سفن وتم تداول (45000) طن بضائع و(975) شاحنة و(50) سيارة.

وذكر المركز - في بيان اليوم /الثلاثاء / - أن حركة الواردات شملت (5500) طن بضائع و(637) شاحنة و(45) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (39500) طن بضائع و(338) شاحنة. و( 5 ) سيارات.

وشهد ميناء سفاجا استقبال ثلاث سفن وهي الحرية2 ، PANLILY DALEELA وALCUDIA EXPRESS ، بينما غادرت السفينة MAYA على متنهما ( 31000 ) طن فوسفات تصدير إلى الهند .. كما غادرت أيضا السفينتان الحرية1 وPOSEIDON EXPRESS .

وشهد ميناء نويبع تداول (4800) طن بضائع و(345) شاحنة من خلال رحلات لأربع سفن وهي ايلة ،و نيو عقبة ، والحسين واور وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1588 راكبا .