محافظات

محافظ أسيوط يتفقد مخازن الشركة المصرية لتجارة الجملة بنزلة عبداللاه

إيهاب عمر

أجرى اللواء محمد علوان محافظ أسيوط جولة تفقدية لمخازن الشركة المصرية لتجارة الجملة – إحدى شركات القطاع العام التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية – الكائنة بمنطقة نزلة عبد اللاه بحي شرق أسيوط، وذلك لمتابعة جاهزية المخازن والتأكد من توافر السلع التموينية والاستراتيجية، فضلاً عن متابعة انتظام صرف سلع منحة شهر رمضان المبارك لحاملي البطاقات التموينية.

تأتي الجولة في إطار توجيهات القيادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بضرورة توفير السلع الأساسية للمواطنين، وإحكام الرقابة على الأسواق والمنافذ لضبط الأسعار خاصة في ظل الظروف الراهنة.

رافق المحافظ خلال الجولة كل من خالد محمد وكيل وزارة التموين بأسيوط، وتامر أحمد عبد المنعم مدير عام الشركة المصرية لتجارة الجملة، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

واستهل محافظ أسيوط جولته بتفقد مخازن الشركة المخصصة لتغذية أحياء غرب وشرق ومركز أسيوط، حيث اطمأن على توافر مختلف السلع التموينية الأساسية، فضلًا عن مراجعة جودة المنتجات والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية والأوزان المعتمدة.

كما تابع المحافظ أرصدة السلع الغذائية الاستراتيجية داخل المخازن، مؤكدًا أن المخزون المتوافر حاليًا كافي ويجري ضخه بانتظام في جميع فروع الشركة المصرية لتجارة الجملة بالمحافظة، بما يضمن استقرار السوق وتلبية احتياجات المواطنين.

ووجه اللواء محمد علوان القائمين على فرع الشركة بضرورة الاستمرار في ضخ السلع الغذائية أولًا بأول، مع تنويع المعروض منها لتلبية احتياجات مختلف فئات المجتمع، والالتزام بتطبيق معايير التخزين المعتمدة للحفاظ على جودة السلع.

كما شدد المحافظ على أهمية المتابعة المستمرة لعملية صرف السلع التموينية، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه في المواعيد المقررة دون تأخير، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة خلال شهر رمضان المبارك.

أسيوط الشركة المصرية لتجارة الجملة حي شرق أسيوط توافر السلع التموينية شهر رمضان المبارك

