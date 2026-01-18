تعليم الدقهلية: لا شكاوى من امتحان الجبر والإحصاء للشهادة الاعدادية

أدى طلاب الشهادة الاعدادية بالدقهلية في اليوم الثاني للامتحانات ، امتحان مادة الجبر والإحصاء وسط أجواء هادئة وانضباط ملحوظ داخل اللجان ولا توجد شكاوي من الطلاب.

وتحت إشراف ميداني مكثف من قيادات التعليم على مستوى المديرية والإدارات التعليمية.



وتابع محمد الرشدي وكيل تعليم الدقهلية سير الامتحانات من خلال غرفة العمليات الرئيسة بمديرية التربية والتعليم بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لرصد أي ملاحظات أو تجاوزات والتعامل الفوري معها

يُذكر أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام بلغ ،130000 طالبا وطالبة موزعين على 599 لجنة امتحانية بمختلف أنحاء المحافظة بالإضافة إلى 2387 طالبا وطالبة من طلاب الإعدادية المهنية يؤدون امتحاناتهم داخل 17 لجنة

وتستمر المتابعة اليومية على مدار فترة الامتحانات بهدف دعم الانضباط وتوفير أجواء مناسبة تساعد الطلاب على أداء الامتحانات في ظروف مستقرة ومريحة