قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وضع خريطة عمل للنواب الجدد بالجيزة لخدمة المواطنين
فتح باب السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم غدا.. اعرف شروط الاستحقاق
فوائد خارقة .. لن تتوقع تأثير فول الصويا على الجسم
حيوانات برية محظورة .. صدمة في سوق ديانا بالأزبكية | شاهد
وصول منتخب مصر إلى ملعب محمد الخامس استعدادا لمواجهة نيجيريا
سعر الذهب في السعودية مساء اليوم 17-1-2026
17 مستشفى و207 وحدات ومراكز طبية جاهزة لمنظومة التأمين الشامل بكفر الشيخ
مدرب السنغال: المغرب هو المرشح لاقتناص كأس أفريقيا لكننا نجحنا في الفوز على مصر
وزير الإسكان ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع حدائق "تلال الفسطاط" بمنطقة مصر القديمة
وزير الكهرباء يشهد توقيع اتفاقية لتوطين صناعة الخلايا الشمسية
قناة مجانية على النايل سات لمشاهدة مباراة مصر ونيجيريا بث مباشر.. نزل التردد
حقيقة انسحاب هاني سري الدين من انتخابات رئاسة حزب الوفد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وزير الاستثمار ومحافظ الدقهلية يتفقدان المصانع العاملة بالمنطقة الاستثمارية بميت غمر

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية
همت الحسينى

تفقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهليةالمنطقة الاستثمارية بميت غمر، بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، والمهندس محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حيث تضمنت الجولة تفقد معرض منتجات مصانع المنطقة الاستثمارية بميت غمر ضم منتجات مصنع «العامر للصناعات الكهربائية» وعددًا من المصانع العاملة في قطاعات صناعية متنوعة، وذلك في إطار دعم الصناعة الوطنية وتعزيز فرص التصدير.

كما تفقد الوزير والمحافظ عددا من المصانع العاملة بالمنطقة تضمنت مصنع طيبة العايدي للأواني المنزلية، والذي يحقق صادرات سنوية تُقدَّر بنحو 4 ملايين دولار، ويصدر منتجاته إلى عدد من الأسواق الأوروبية، من بينها بلجيكا وإسبانيا، إضافة إلى أسواق إفريقية تشمل كينيا وإثيوبيا والسودان، كما شارك المصنع في عدد من المعارض الدولية، كان آخرها معارض في الصين والسودان، وحصل على المركز الأول خلال عام 2025.

واطلع الوزير والمحافظ على منتجات مصنع «MTA» المتخصص في تصنيع مواد حشو قنوات الجذور (Root Canal Materials) في قطاع المنتجات الطبية، إلى جانب تفقد مصانع ألفا أوميجا، و تبارك، و بيبي تشيك، و بيرفيكت كواليتي، والتي تعمل في مجالات المنتجات الطبية ومعامل التحاليل، بما يعكس تنوع القاعدة الصناعية في هذا القطاع الحيوي.

وفي مجال الصناعات الكيميائية، شملت الجولة تفقد مصنع التراكم للمنظفات والمطهرات، إلى جانب مصنع أندلس للمستحضرات التجميلية والمطهرات والمنظفات، والذي يحقق متوسط صادرات يقدَّر بنحو 100 ألف دولار، مع توقعات بارتفاعها إلى نحو 300 ألف دولار بنهاية العام الجاري، حيث يصدر حاليًا إلى اليمن والمملكة العربية السعودية، مع خطط للتوسع في أسواق ليبيا والسودان.

وضمت الجولة كذلك تفقد عددًا من المنشآت الصناعية، من بينها مركز نحاس لصناعة الكشافات الكهربائية، و ELC لانتاج أجهزة التلفزيون، إضافة إلى مصنع ريدي رنج للصناعات الكهربائية والاستثمار.

كما تفقدوا مصنع تيراتك المتخصص في صناعة قضبان التسليح المركبة، ومصنع داود لصناعة أدوات التبريد المستخدمة في تصنيع المكثفات والمبخرات، حيث اطلع على إمكانات هذه المصانع ودورها في دعم سلاسل الإمداد للصناعة المحلية.

الدقهلية محافظ وزير الاستثمار ميت غمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جروبات الغش

تداول امتحانات الإعدادية على جروبات الغش بتليجرام بعد دقائق من توزيعها باللجان

أسعار الدواجن

قبل رمضان.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

امتحان الشهادة الإعدادية

ضبط طالب قام بتصوير امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية بالقليوبية

حرامية الغسيل بالمطرية

قرار عاجل ضد سيدة تسلقت سور منزل بالمطرية وسرقت البطاطين

صورة أرشيفية

تسرب غاز ينهي حياة 5 أشقاء في بنها.. شهود عيان: سفر والدة الضحايا لم يكن دائما

منتخب مصر

ببلاش ... القنوات الناقلة المفتوحة لإذاعة مباراة منتخب مصر ونيجيريا

حسام حسن

دعوى قضائية تطالب بإقالة حسام حسن وجهازه المعاون ووزير الرياضة

منتخب مصر

تشكيل منتخب مصر أمام نيجيريا.. وموعد المباراة والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

أرشيفية

النقض تؤجل الطعن على قائمة من أجل مصر – قطاع غرب الدلتا

المتهمة

اعترافات مثيرة لسيدة تسلقت سور منزل بالمطرية لسرقة البطاطين

والدة شيماء جمال

المدة غير محددة.. هيئة دفاع والدة شيماء جمال تكشف كواليس قرار استمرار حبسها والسيناريو القادم

بالصور

غير الكعب العالي.. 7 حيل ذكية تمنحك قوامًا أطول وأكثر رشاقة

حيل ذكية وبسيطة تساعدك على الظهور أطول
حيل ذكية وبسيطة تساعدك على الظهور أطول
حيل ذكية وبسيطة تساعدك على الظهور أطول

تريند “الشاي المغلي” يثير الجدل على مواقع التواصل.. تجربة عاطفية تنتهي بإصابات خطيرة

تريند الشاي المغلي
تريند الشاي المغلي
تريند الشاي المغلي

خالية من الكافيين.. مشروبات شتوية تمنحك الدفء والطاقة في أيام البرد

مشروبات شتوية دافئة تساعد على الشعور بالراحة والدفء
مشروبات شتوية دافئة تساعد على الشعور بالراحة والدفء
مشروبات شتوية دافئة تساعد على الشعور بالراحة والدفء

أوقاف الشرقية:افتتاح 4 مساجد جديدة بتكلفة 11 مليون و500 ألف جنيه

مسجد
مسجد
مسجد

فيديو

حسام حسن

أنت غير محترم .. تصــ.ادم حاد بين حسام حسن وتوأمه مع الصحافة المغربية

ترامب

كامل الدسم.. سر زجاجة حليب على مكتب ترامب!

احمد مكي

بعد اتهام مديرة أعماله بالاستيلاء على 66.5 مليون.. طليقة أحمد مكي تعلق

وفاة محمد إمام

توقف قلبه 6 مرات.. الساعات الأخيرة في حياة الفنان الشاب محمد الإمام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

المزيد