محافظ الدقهلية يتفقد مستوى الخدمات بقرية دميرة ويستمع لمطالب الأهالي

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، على هامش متابعة لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بقرية دميرة مركز طلخا، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومستوى النظافة العامة بالقرية، والاستجابة الفعالة لمطالب وشكاوى المواطنين.

حيث التقى محافظ الدقهلية بأهالي قرية دميرة،مؤكدًا توفير كل أوجه الدعم لمبادرة شباب وأهالي القرية بالتعاون مع الجهاز التنفيذي، لتنفيذ خطط النهوض بالقرية وخدماتها.

وأكد المحافظ لأبناء القرية أنهم شركاء للجهاز التنفيذي في النهوض بالخدمات والمصالح، قائلاً: "معًا جميعًا سنضع قرية دميرة في مقدمة قرى الدقهلية، لتتنافس في مسابقة أفضل قرية، بجهودكم وبالمشاركة المجتمعية، وجهود المجتمع المدني والجمعيات الأهلية".

وشدد المحافظ على ضرورة مساهمة أبناء القرية في الحفاظ على مستوى النظافة، من خلال التعاون والتنسيق، وتوعية الأهالي بالالتزام بمواعيد جمع القمامة وعدم إلقائها في الشوارع، مشيدًا بالوعي الذي لمسه في أبناء وشباب القرية، وحرصهم على النهوض بقريتهم وتحسين مستوى الخدمات فيها.

وأكد المحافظ أن رؤساء الوحدات المحلية مسؤولون بشكل مباشر أمام المواطنين وأمام الجهاز الإداري للمحافظة عن مستوى الخدمات في نطاق اختصاصهم،