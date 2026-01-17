الدقهلية.. 15 محضرا متنوعا في حملة رقابية على 21 مخبزًا

كلف اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، الإدارة العامة للحوكمة والمتابعة الداخلية التابعة لمكتبه، بتشكيل لجنة تفتيشية برئاسة مدير عام الرقابة التموينية بالاشتراك مع مدير إدارة المتابعة، بالتنسيق مع مديرية التموين، للمرور والتفتيش على المخابز ومتابعة جودة الأداء فيها.

وأكد المحافظ أن هذه الحملة تأتي استجابة لشكاوى المواطنين التي وردت على الصفحة الرسمية للمحافظة وصفحات التواصل الاجتماعي، وتم رصدها.

وقامت لجنة تفتيشية بإشراف علي حسن وكيل وزارة التموين، وبرئاسة محمد صلاح مدير المتابعة بمكتب المحافظ، والدكتور أحمد العيسوي مفتش الرقابة التموينية بالمكتب الفني لوكيل الوزارة، بالمرور على 21 مخبزا، ببندر ومركز المنصورة، ومدينة طلخا.

أسفرت عن تحرير 15 مخالفة متنوعة، شملت 6 مخالفات نقص وزن بين 9 إلى 22 جرام، 2 عدم وجود قائمة بيانات، 2 عدم وجود سجل، 2 عدم نظافة أدوات، مخالفة عدم وجود بون صرف.

كما قامت اللجنة بالتفتيش على إجراءات الحماية المدنية، مؤكدةً على ضرورة مراعاة أصحاب المخابز لأقصى درجات السلامة، ووجود طفايات الحريق الصالحة للاستخدام بشكل دائم.

وأكد محافظ الدقهلية أن رغيف الخبز خط أحمر، ولن يُسمح بأي تلاعب يمس قوت المواطن اليومي، مشددًا على استمرار هذه الحملات الرقابية بشكل مفاجئ لضمان التزام الجميع بتقديم خبز مدعم تتوافر فيه كافة الاشتراطات.