العثور على جـ.ـثة شخص متوفى منذ 3 أيام بإحدى قرى الدقهلية

عثرت الجهات الأمنية بالدقهلية على جثة لشخص متوفى منذ ثلاث ايام داخل منزله باحدى قرى الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثة شخص متوفى داخل منزله منذ 3 ايام .



انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان البلاغ بقرية طنبول القديم التابعة لمركز السنبلاوين وتبين أن المتوفى يدعى محمود محمد ذكى الإمام 58عاما متوفى منذ ثلاث ايام .

تم وضع الجثه بمستشفى السنبلاوين تحت تصرف النيابة العامة والعرض على الطب الشرعي وبيان ما كانت الوفاة طبيعية أو بها شبهة جنائية وحرر محضر بالواقعة.

