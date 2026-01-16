قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القنوات المجانية الناقلة لـ مباراة مصر ونيجيريا
60 مليون جنيه وتسهيلات مالية | كواليس صفقة ناصر ماهر من الزمالك إلى بيراميدز
سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 16-1-2025
طارق السيد: بركات الأقرب إلى قلبي ووالدي تميمة حظي في المباريات
مباراة لا تنسى | كواليس تتويج الزمالك بالسوبر الأفريقى لأول مرة على حساب الأهلي
الأزهر للفتوى: نتصدى للتشكيك في المعجزات النبوية وحماية الشباب من الشبهات
افتتاح 3 مساجد بعد إحلالها وتجديدها في كفر الشيخ | صور
إجراء ألماني عاجل يخص جزيرة جرينلاند
بعد افتتاح الرئيس السيسى له.. محافظ القاهرة يؤدى صلاة الجمعة بمسجد العزيز الحكيم
فرحت جدا.. مؤلف كارثة طبيعية عن قرار صرف اللبن المدعم للتوائم
ضوابط صارمة لحيازة الحيوانات الخطرة في القانون
أبرز المواجهات.. مصر تسحق نيجيريا بسداسية في كأس الأمم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الدقهلية: استمرار المعرض الدائم للسلع الغذائية بأسعار مخفضة

معرص دائم
معرص دائم
همت الحسينى

أكد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، استمرارالتشغيل التجريبي للمعرض الدائم للسلع الغذائية بشارع عبد السلام عارف بحي غرب المنصورة، مؤكدا أن هذه المعارض الدائمة تهدف إلى توفير جميع السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة وجودة عالية.

وأشار المحافظ الى أن انشاء المعرض الثاني بالمنصورة جاء بعد نجاح المعرض الأول بشارع قناة السويس، مؤكدا على وجود تخفيضات على أسعار السلع المختلفة بأسواق المعرض الدائم، تصل لأكثر من 20%، ويضم أكثر من شركة عارضة ومصنع، إلى جانب تخفيضات على أسعار الخضراوات والفاكهة واللحوم، بالإضافة إلى منفذ جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك في إطار العمل على توفير مختلف السلع والمنتجات الغذائية، والتوسع في الأسواق بمراكز ومدن المحافظة.

كما تجري تخفيضات على اللحوم، وعروض على البيض الأبيض والأحمر بأسعار تتراوح بين 100 حتى 120جنيه للطبق، وأسعار مميزة للزيوت والسكر والأرز، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى تيسير وصول السلع إلى التجمعات السكنية، حيث يمكن للمواطنين شراء احتياجاتهم اليومية بسهولة، ما يسهم فى خفض الأسعار في الأسواق التقليدية وتوفير خيارات أكثر للمستهلك.

وكلف  المحافظ   محمد أمين رئيس حي غرب المنصورة، بالمتابعة المستمرة لعمل المعرض ورفع أي شكل من أشكال الإشغالات بمحيطه، ومنع وجود أي تجمعات للقمامة حول المعرض والحفاظ على المظهر الحضاري ومكتسبات هذا العمل لخدمة المواطنين، مشيراً إلى افتتاحه قريبا بشكل رسمي لتقديم خدماته كاملة للمواطنين.

وأكد المحافظ على رئيس حي غرب المنصورة بالتنسيق مع  علي حسن مدير مديرية التموين لمتابعة أسعار السلع الغذائية المخفضة بالمعرض والإعلان عن الأسعار بشكل واضح، وتوفير السلع بالكميات المطلوبة والجودة العالية..

الدقهليه محافظه معرض غرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

أمريكا تبلغ إسرائيل بالهجوم على إيران.. وقرار مفاجئ من ترامب

زيادة المرتبات 2026

رسميًا| موعد زيادة المرتبات 2026 لموظفي الحكومة.. وقرار هام بشأن مستحقات يناير

تشغيل واتساب بدون إنترنت

تشغيل واتساب بدون إنترنت بعد التحديث الأخير.. إليك الطريقة

الذهب

300 جنيه نزولًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة

صورة ارشيفية

«تصل إلى الوفاة»..تحذير طبي من خطورة تريند «كوباية الشاي»

الغندور

خالد الغندور: لماذا شجع الجمهور المغربي بنين وساحل العاج والسنغال؟

لحظة الحادث

حادث دهس جديد بأكتوبر.. طالب ثانوي يقتحم رصيف ويدهس سيدة وابنها ويصيب ابنتها

ادعيه ليله الاسراء والمعراج - دعاء ليله الاسراء والمعراج

ادعية ليلة الإسراء والمعراج.. أفضل 100 تقضي لك 1000 حاجة في أوقات الفرج

ترشيحاتنا

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من رحاب الجامع الأزهر

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من رحاب الجامع الأزهر

"عن شهر رجب رسالة السلام" ملتقى المرأة بالجامع الأزهر يعقد ندوته الأسبوعية السبت المقبل

رجب رسالة سلام.. ملتقى المرأة بالجامع الأزهر يعقد ندوته السبت

من دروس الإسراء والمعراج "جبر الخواطر".. موضوع خطبة الجمعة اليوم

من دروس الإسراء والمعراج جبر الخواطر.. موضوع خطبة الجمعة اليوم

فيديو

رسالة شقيق شيرين عبدالوهاب

يوم أسود .. شقيق شيرين عبد الوهاب يفتح النار على كثيرين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

المزيد