محافظ الدقهلية يشهد الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج بمسجد النصر

شهد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج بمسجد النصر بمدينة المنصورة، بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، واللواء عماد عبد الله السكرتير العام، واللواء عماد الدكروري السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميدالهيثم عواد المستشار العسكري للمحافظة، واللواء محمد حواس مدير مكتب المحافظ، واللواء عمرو عبد الرحمن مدير أمن الديوان العام.

وبحضور عددا من مديري المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وقيادات الأوقاف والأزهر، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية، ومواطني الدقهلية.

وأعرب محافظ الدقهلية عن سعادته بالاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج بين أبناء الدقهلية، قائلاً: "أقدم خالص التهاني القلبية لكم وللشعب المصري العظيم والأمة الإسلامية والعربية بهذه المناسبة العطرة والعزيزة على قلوبنا جميعاً، داعياً الله أن يحفظ مصر وقيادتها وشعبها العظيم من كل الفتن والشرور، وأن يوفقنا جميعاً في استكمال مسيرة البناء والعطاء".

وأشار إلى أننا نستلهم من معجزة الإسراء والمعراج دروسًا عظيمة في الصبر والثبات والإخلاص، وهي قيم نحتاجها في بناء الإنسان وترسيخ الوعي المجتمعي، والإيمان العميق بضرورة العمل الدؤوب، والبذل المتواصل، والاجتهاد المخلص، للتغلب على التحديات والصعاب في سبيل الحفاظ على الأمن والاستقرار.

وبدأت احتفالات ليلة الإسراء والمعراج عقب صلاة المغرب بتلاوة آيات من القرآن الكريم للقارئ الشيخ محمد مصطفى عبد العاطي، والابتهالات الدينية وقدمها المبتهل الشيخ عبد الله أسعد، وقدَّمَ الحفلَ الدكتور أحمد شرف إمام مسجد النصر بالمنصورة.

وألقى الدكتور محمود حسن مدير الدعوة بمديرية الأوقاف، كلمةً قال فيها إن رحلة الإسراء والمعراج كانت بمثابة تعويضٍ للنبي عما واجهه من الشدائد في سبيل الدعوة إلى الله، لنأخذ منها دروساً عظيمة وهي أن مع العسر يسراً، وأن بعد الشدة فرجاً، مشيراً إلى أنه علينا أن نؤمن يقيناً بضرورة العمل والبذل والاجتهاد في مواجهة التحديات والمحن، لنتخطى الصعوبات في سبيل بناء وطن نحلم به .