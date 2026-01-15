طلاب الشهادة الإعدادية بالدقهلية يؤدون امتحان المواد خارج المجموع وسط متابعة ميدانية

انطلقت امتحانات شهادة إتمام الدراسة لمرحلة التعليم الأساسي بمحافظة الدقهلية، وتم متابعة انتظام اللجان من خلال غرفة العمليات الرئيسة بالمديرية وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لضمان سير الامتحانات في أجواء منظمة وآمنة

‏وقد تشكلت غرفة عمليات المديرية لامتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2025 - 2026 من كل من بسيوني محمد بسيوني وكيل المديرية رئيساً، ‏عصام عمارة مدير عام التعليم العام عضواً ‏نيازي عبد الرحمن مدير الشئون القانونية بالمديرية عضواً جمال هلال مدير إدارة المتابعة بالمديرية عضواً..مصطفي البليهي مدير التعليم الإعدادي بالمديرية عضواً وليد شعيب مدير إدارة التربية الخاصة عضواً ، ‏حازم السيد التطوير التكنولوجي عضواً ، ‏عبد الفتاح عبد الرافع مدير إدارة الأزمات عضواً؛‏ أيمن بهيج مسئول أمن المديرية عضواً ،‏مصطفى محمود عضو إدارة الإحصاء عضواً

-‏موجه عام المادة وفقاً لجدول الامتحانات عضواً.

حيث يؤدى الطلاب الامتحان في مواد التربية الدينية و الحاسب الآلي و التربية الفنية.



جدير بالذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات هذا العام بلغ 130000 طالبا وطالبة موزعين على 599 لجنة امتحانية على مستوى المحافظة

كما بلغ عدد لجان الإعدادية المهنية 17 لجنة بإجمالي عدد 2387 طالبا وطالبة

